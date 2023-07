La moda dei brillantini sui denti, chiamati tooth gems, è tornata e sta spopolando anche tra le star. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

I brillantini sui denti sono cool: la nuova moda dell’estate colpisce anche le star

La moda dei brillantini sui denti è tornata e sta spopolando anche tra le star. La moda delle tooth gems sembrava ormai dimenticata, invece è tornata prepotentemente alla ribalda e non solo tra i giovanissimi. Ma, che cosa sono esattamente? Come è facile da dedurre, i brillantini sui denti sono dei veri e propri gioielli che si applicano sui nostri denti per rendere il nostro sorriso ancora più originale. Questo beauty trend è esploso verso la fine degli anni Novanta, in particolare tra i musicisti black, i quali mostravano una dentatura colma di brillantini, borchie e gemme d’oro. Oggi le tooth gems sono dei veri e proprio gioielli, si passa dal brillantino semplice a quello ad esempio a forma di farfalla, di cuore o di fiore. Inoltre oggi sono disponibili anche in tanti colori diversi rispetto al passato. La star che ha lanciato anni fa questa tendenza è stata la cantante Rosalia ma, nel corso degli anni, sono tante le star che non sono riuscite a resistere. Qualche nome? Abbiamo per esempio Rihanna, Pink, Drake, Cardi B, Bella Hadid e anche il leader dei Maneskin, Damiano David. Oltre ai tooth gems ci sono anche i grillz, ovvero quelle protesi rimovibili realizzare con oro, diamanti e pietre preziose, per regalare un tocco scintillante al nostro sorriso. Tra le celebrità che hanno sfoggiato i grillz troviamo per esempio Kim Kardashian, Justin Bieber e Madonna.

Come si applicano i brillantini sui denti

I brillantini sui denti rappresentano un modo per arricchire il proprio sorriso e renderlo ancora più unico e originale. L’importante, come in tutte le cose, è farlo in tutta sicurezza, consapevoli dei rischi. Fondamentale è affidarsi a un team di professionisti che utilizzino attrezzature certificate. Il fai da te in queste cose è sempre da escludere. Ma, come avviene l’applicazione dei brillantini sui denti? Al fine di posizionare il brillantino sul dente, viene usato un fluido foto-polimerizzato per far sì che il gioiello non si stacchi. Dopo di che viene applicato il brillantino, facendo molta attenzione a non rovinare lo smalto. Una volta applicato il gioiello è bene non bere e mangiare per almeno 45 minuti ed evitare cibi duri e croccanti per almeno 24 ore. L’igiene dentale è poi fondamentale, i denti vanno spazzolati regolarmente ed è bene utilizzare il filo interdentale dopo ogni lavaggio. La procedura quindi è abbastanza veloce, bisogna però tenere conto che i brillantini sui denti non fanno particolarmente bene alla dentatura stessa, essi possono infatti causare l’usura dello smalto e far aumentare le carie e l’accumulo di tartaro, oltre al rischio di scolorimento del dente nel punto dove è applicato il gioiello. In poche parole prima di decidere se applicare o meno dei brillantini sui nostri denti è bene rifletterci su e, come detto precedentemente, rivolgersi comunque a un professionista.