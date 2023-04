Da qualche anno sono tornati di moda i gioielli sui denti, i cosiddetti tooth gems, soprattutto fra i giovanissimi. Ma, quali sono le conseguenze per i denti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I gioielli sui denti sono tornati di moda

I gioielli sui denti, o tooth gems, sembrava un trend ormai superato e dimenticato, invece è tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni, in particolare tra i giovanissimi. Il beauty trend è esploso alla fine degli anni Novanta, soprattutto tra i musicisti black, che mostravano una dentatura ricca di brillantini, borchie e gemme d’oro. Oggi il brillantino sui denti è tornato di moda, non solo tra i giovanissimi ma anche tra molte celebrità, anzi più che brillantini si parla proprio di veri e propri gioielli per i denti. Si passa infatti dal brillantino semplice a quello a forma di farfalla o a forma di cuore, o ancora a forma di fiore. In più adesso i gioielli per denti sono anche di tanti colori diversi. Il merito della tendenza tooth gems va alla cantante Rosalia e, nel corso degli anni, sono tante le persone famose che hanno deciso di seguire la moda tooth gems. Troviamo per esempio Rihanna, Pink, Drake e Cardi B. L’obiettivo è quello di impreziosire il proprio sorriso e renderlo ancora più unico e originale.

Oltre ai gioielli sui denti sono tornati di moda anche i grillz, ovvero quelle protesi rimovibili realizzate con oro, diamanti e pietre preziose, in grado di regalare un tocco scintillante e rock al proprio sorriso. Un tempo erano usate solo nel mondo rap, poi, nel corso degli anni, sono state tante le star che hanno sfoggiato con orgoglio i grillz, da Kim Kardashian a Madonna, passando per Hailey Baldwin e Justin Bieber.

I gioielli sui denti sono dannosi?

Innanzitutto se si desidera applicare dei gioielli sui propri denti è bene comunque rivolgersi a dei seri professionisti, che utilizzano prodotti di alta qualità. L’applicazione delle tooth gems avviene attraverso un apposito fluido che viene foto-polimerizzato per fare in modo che il gioiello non si stacchi. L’igiene dentale è poi fondamentale, è importante spazzolare regolarmente i denti e usare il filo interdentale, ma alla domanda se questi gioielli danneggiano i denti, la risposta è sì. Applicare dei gioielli sui denti non fa bene alla dentatura stessa. Queste le parole degli esperti sul portale Miracle Smile: “quando applichi una gemma dentale stai di fatto usando un adesivo. Il che può causare l’usura dello smalto e aumentare la probabilità di carie e accumulo di tartaro. Ma è anche alto il rischio di scolorimenti sulla parte dei denti ricoperta dall’adesivo gioiello.” Questo soprattutto perché le tooth gems sono applicate per far sì che restino incollate per diverso tempo, da sei mesi all’anno, il che significa non poter pulire la parte sotto il gioiello per un periodo di tempo davvero troppo lungo, rischiando di subire danni alla salute dentale. In poche parole prima di decidere di applicare un gioiello sui denti è bene rifletterci attentamente e pensare a tutte le conseguenze possibili.