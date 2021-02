La musica pop negli anni 2000 ha raggiunto il suo massimo splendore. Molte le icone del periodo e tra queste un posto va lasciato indubbiamente a Rihanna, reggina del pop e R&B.

Chi è Rihanna

Robyn Rihanna Fenty nota come Rihanna (Saint Michael, 20 febbraio 1988), è una cantante, modella e imprenditrice barbadiana.

Cresce con il padre Ronald, di origini afro-barbadiane e irlandesi, la madre Monica per metà afro-americana e della Guyana e i fratelli minori. La sua infanzia non è particolarmente semplice per via del divorzio dei suoi genitori e il problema di droghe del padre.

A scuola, inoltre, è vittima di bullismo per il colore di pelle più chiaro della norma per via dei numerosi mix della sua famiglia. Trova rifugio nella musica, in particolar modo quella reggae che inizia a sperimentare all’età di 7 anni. Crescendo forma un gruppo con delle amiche e nel 2003 le ragazze vengono scoperte dal produttore Evan Rogers che la lancia nel mondo della musica.

I primi album e il grande successo

Firma quindi il suo contratto con la casa discografica Def Jam e qui incide il suo album di debutto “Music of the sun” con cui ottiene il decimo posto della Billboard 200 nella prima settimana. A pochi mesi dal primo disco inizia già a comporre il secondo con la volontà di farsi notare a livello mondiale. Incide anche con altri artisti già affermati come Ne-Yo e raggiunge ottime posizioni internazionali.

Ogni singolo è una hit: SOS, Unfaithful e We Ride sono solo i primi tre che dimostrano il grande successo dell’artista che ottiene così nel 2006 il suo primo tour. L’anno successivo esce “Good Girl Gone Bad”, il suo terzo album che lancia con il singolo “Umberella” registrato insieme a Jay-Z. Ottiene la prima posizione per numerose settimane in oltre tredici paesi di tutto il mondo.

I progetti degli anni ’10 e i primi premi

Produce album ad una velocità incredibile e nel 2009 è pronta ad uscire con il suo quarto album che la vede a collaborare con nomi importanti come Justin Timberlake e Eminem. Con quest ultimo ha inciso il singolo “Love the Way You Lie” che ha ottenuto un successo incredibile. Il secondo singolo estratto è “What’s My Name?” in collaborazione con Drake con cui ottiene numerose prime posizioni nel mondo.

Nel 2011 arrivano i primi riconoscimenti importanti come il Grammy per la hit “Only Girl”, uno dei brani dance più amati ancora oggi. In questi anni è inarrestabile e scrive hit grandiose tra cui “Cheers” e “We Found Love” con Calvin Harris con cui vince anche il premio di miglior video dell’anno.

L’anno successivo rimane coinvolta in una relazione abusiva con il cantante Chris Brown. Durante un’intervista ad Oprah Winfrey ha raccontato pe la prima volta le violenze subite. Questi episodi non l’hanno fermata e ha continuato il suo lavoro di artista con il settimo album.

L’attività imprenditoriale nel mondo del beauty

Nel 2017 Rihanna decide di aprire una nuova parentesi della sua vita creando una linea di cosmetici dal nome “Fenty Beauty”. Viene premiata come uno dei migliori progetti dell’anno dalla rivista Time e nel giro di poco tempo tutti la desiderano. Il brand l’anno successivo si apre anche ai prodotti skincare con una serie di proposte per la cura della pelle.

Lancia inoltre una linea di biancheria, “Savage x Fenty” che presenta alla settimana della moda di New York e trasmette globalmente attraverso Amazon Prime Video.