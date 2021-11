Bianca Guaccero si è sfogata contro una fake news riguardante la presunta chiusura di Detto Fatto e che – secondo l’indiscrezione – avrebbe potuto essere sostituito con un programma con Alessia Marcuzzi.

Bianca Guaccero: la fake news

Attraverso i social Bianca Guaccero si è sfogata contro una recente fake news in merito a Detto Fatto.

La conduttrice ha specificato che il programma non starebbe per chiudere e ha anche affermato di aver ricevuto le scuse delle persone tirate in causa nella notizia falsa (ossia Alessia Marcuzzi).

“Adesso parlo io e stavolta lo faccio sul serio. Notizie false e pretenziose”, ha tuonato la conduttrice, e ancora: “I protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti”. Secondo il rumor in circolazione – presto smentito dalla conduttrice – Detto Fatto sarebbe stato prossimo alla chiusura per via degli ascolti non proprio brillanti e al suo posto avrebbe potuto essere inserito un nuovo show sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi (che nel frattempo, a giugno, ha detto addio a Mediaset).

Bianca Guaccero: lo sfogo

Attraverso un post sui social la conduttrice ha specificato che il programma non chiuderà e che gli ascolti sarebbero assolutamente in linea con la media della rete:

“Siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione… il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete… purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita.

Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore”, ha affermato.

Bianca Guaccero contro i giornalisti

Alla fine del suo sfogo Bianca Guaccero si è rivolta direttamente verso i giornalisti, a cui ha intimato di fare le dovute verifiche prima di mettere in giro voci del tutto false:

“Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo, e che lo ha fatto soprattutto per portare gioia e leggerezza nelle case degli italiani”, ha affermato la conduttrice.