Il tempo scorre rapido e inesorabile e una delle dimostrazioni più evidenti è che da un momento all’altro ci rendiamo conto che la hit canticchiata fino a ieri ha in realtà vent’anni.

Il giorno prima eravamo in spiaggia o in discoteca a dimenarci sulle note della canzone del momento e quello dopo ci ritroviamo rimbalzati in avanti di decenni.

Era il 2002 quando un gruppo composto da tre sorelle e denominato Las Ketchup – le premesse erano già evidenti da questo – porta al successo una canzone apparentemente, e non solo, senza alcun senso, ma straordinariamente orecchiabile e, cosa ben più importante, canticchiabile.

Si chiamava Aserejé e aveva uno di quei ritornelli che non dimentichi mai più, al quale avevano pensato bene di associare un balletto. Non esiste probabilmente essere umano vivente nell’estate del 2002 che non abbia almeno una volta provato le mosse di quel ritornello; e che ripensandoci oggi, esattamente come vent’anni fa, si sta con molta probabilità chiedendo: ma qual è il significato?

Partiamo però con il testo, che vi mettiamo qui nel caso lo aveste dimenticato o abbiate avuto la sfortuna di non essere ancora nati:

Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas y su traje agua marina

Van restos de contrabando

Y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12

Para Diego la canción más deseada

Y la baila y la goza y la canta

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-de jé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

No es cosa de brujería que lo encuentre to’ los días

Por donde voy caminando

Diego tiene chulería y ese punto de alegría

Rastafari-afrogitano

Y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12

Para Diego la canción más deseada

Y la baila y la goza y la canta

Y aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi

Aserejé-ja-dejé

De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi