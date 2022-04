Da alcuni mesi Arisa fa coppia fissa con Vito Coppola, che ha conosciuto a Ballando con le Stelle. La cantante ha svelato come precederebbe la liaison e ha confessato di essere innamorata del ballerino.

Arisa e Vito Coppola: la storia d’amore

Oggi Arisa sembra aver trovato la felicità accanto al ballerino Vito Coppola, ma i due hanno confessato di non volersi definire “una coppia”. La cantante ha anche confessato che, pur essendo innamorata del ballerino, a causa della sua carriera non sarebbe in grado di vivere pienamente la storia d’amore.

“Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Mi spiace quando le cose sono a metà.

Non riesco a esprimermi nel mezzo. Ho voglia di vita vera”. Arisa ha anche ammesso: “Sono innamorata, ma capisco che non sono una donna da sposare: Mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima”.

Arisa: la vita privata

Quella con Vito Coppola è, per la cantante, la prima storia importante dopo la fine della relazione con Andrea Di Carlo, il manager che le aveva chiesto di sposarlo circa un anno fa.

La relazione tra i due, dopo svariati tira e molla, si era conclusa in un nulla di fatto. Oggi la cantante sembra aver ritrovato finalmente la felicità accanto a Vito.