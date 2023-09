Ospite del programma di Cattelan, Annalisa ha svelato alcuni retroscena del suo matrimonio con il manager Francesco Muglia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la cantautrice di Savona.

Annalisa svela i retroscena delle nozze con il marito Francesco Muglia: “L’hai incontrato su Tinder?”

Annalisa Scarrone qualche mese fa si è sposata con il manager veneto 43enne Francesco Muglia. La cantautrice è stata ospite ieri sera del programma “Stasera c’è Cattelan“, condotto appunto da Alessandro Cattelan su Rai 2. Annalisa ha fatto parlare molto di sé quest’estate, non solo per le sue hit che ci hanno accompagnato durante tutta la stagione estiva, ma anche per il matrimonio con Francesco Muglia. Cattelan, durante la sua intervista, ha voluto fare alcune domande ad Annalisa sulla sua sfera privata, con la solita ironia che da sempre lo contraddistingue: “un anno fa eri single… non è uno trovato su Tinder, no?” Annalisa ha così cominciato a raccontare come ha conosciuto il marito, affermando di non averlo incontrato sull’app di Tinder. Queste le parole della cantautrice ligure: “no, non l’ho incontrato su Tinder. Ci siamo incontrati sul lavoro. Io dovevo cantare a un evento e c’era anche lui. Poi ci siamo risentiti e rivisti dopo. Durante l’evento c’è stato solo un piacere-piacere. Questi primi mesi sono belli e non è cambiato nulla, è come prima. Ovviamente c’è stato il giorno del matrimonio, la condivisione con tutte le persone che amiamo. Abbiamo fatto una festa piccola solo per la famiglia e poi giorni dopo la festa con tutti gli amici. A casa bene. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. Le litigate sono sull’impicciarsi ognuno rispettivamente su come l’altro dovrebbe gestire le amicizie.” L’intervista di Cattelan è proseguita e Annalisa ha rivelato un retroscena successo il giorno delle nozze, ovvero la dimenticanza del lancio del bouquet da parte della sposa, gesto tralasciato in entrambe le feste. Cattelan allora ha deciso di recuperare: “la regola è: chi lo prende si sposa!” Il conduttore, insieme ad Annalisa, si è diretto verso il pubblico per effettuare il lancio del bouquet.

Annalisa, la storia d’amore con Francesco Muglia

Lo scorso 29 luglio Annalisa Scarrone ha sposato il manager veneto Francesco Muglia, conosciuto durante un evento di lavoro. Durante quell’evento i due non si sono scambiati nemmeno il numero di cellulare, è stato Muglia poi a contattare la cantautrice ligure sui social, come ha raccontato la stessa Annalisa durante una intervista a Vanity Fair. La cantautrice ha poi rivelato che la proposta di matrimonio è avvenuta qualche tempo dopo durante una vacanza. Sul perché abbia scelto Francesco come suo sposo Annalisa ha così risposto: “perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.” Muglia è specializzato in marketing e comunicazione ed è il vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale.

