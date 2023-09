Annalisa è incinta? Una domanda che i fan si sono posti in diverse occasioni, viste le notizie trapelate. In realtà, è stata la stessa cantante a smentire questa notizia, che non ha nulla di vero per il momento.

Tutte le volte che abbiamo letto Annalisa incinta e non era vero

Annalisa è incinta? I fan in questi giorni si sono posti questa domanda. In realtà, non è la prima volta che esce la notizia di una presunta gravidanza della cantante. Il 2023 è un anno davvero incredibile per Annalisa, che ha dominato le classifiche della primavera e dell’estate con la hit Mon Amour e il tormentone Disco Paradise, insieme a Fedez e J-Ax. Inoltre, la cantante ha stupito tutti con l’annuncio delle sue nozze con il manager Francesco Muglia. Il suo nuovo singolo è appena uscito, con il titolo Ragazza Sola, e Annalisa è tornata a far parlare di sé per un video che è diventato virale, in cui molti fan hanno notato un pancino sospetto. Tutti si sono subito chiesti se fosse incinta, ma la risposta è no ed è arrivata dalla diretta interessata. A smentire la notizia è stata proprio Annalisa, con un annuncio sulla piattaforma social X dopo le indiscrezioni circolate sulla sua presunta gravidanza. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (noem: E poi siamo finiti nel vortice – data 29/9)” ha scritto la cantante in modo ironico, con tanto di fiocco rosa. Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati il 29 giugno 2023 ad Assisi. Un matrimonio celebrato in gran segreto alla presenza della famiglia e degli amici più stretti, tra cui Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Alessandra Amoroso. La coppia si è poi spostata a Tellaro, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia della Spezia, per una grande festa insieme alle persone care.

Annalisa incinta? Il video che fa discutere e la smentita

Moltissimi fan erano fermamente convinti che Annalisa fosse in dolce attesa, proprio per via di alcuni video che ritraggono la cantante sul palco dlel’RDS Summer Festival con delle forme più morbide e un leggero pancino. I fan hanno un occhio particolarmente attento e hanno interpretato queste nuove forme come una presunta gravidanza, come spesso accade alle donne famose, sempre sotto i riflettori. Lo scorso 18 luglio Annalisa aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui aveva confessato anche il suo desiderio di diventare mamma. “Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati” aveva spiegato la cantante. Le cose per il momento non sembrano essere cambiate. Annalisa ha sempre una grande voglia di diventare mamma, ma per il momento non c’è nessuna nascita in vista. Lei stessa ha voluto smentire le voci sulla sua presunta gravidanza, annunciando che l’unico parto in vista sarà quello del suo nuovo disco, che sicuramente sarà un successo.