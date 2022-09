Dopo il suo a Amici di Maria De Filippi Anna Pettinelli ha commentato via social la notizia dell’ascesa di Carlo al trono.

Carlo è diventato Re in pieno diritto dopo la scomparsa di sua madre, la Regina Elisabetta.

Molti sui social sembrano credere che il nuovo sovrano del Regno Unito non sia in grado di ricoprire il ruolo che sua madre ha avuto per 70 anni e tra questi a quanto pare vi è anche Anna Pettinelli, che ha scritto: “E’ il re. Lo immagino ora come il figlio addolorato, al dolore poi subentrerà un pesante senso di inadeguatezza perchè lui sa che non sarà come la madre”, ha scritto, e ancora: “Rip Lilibeth”.

In tanti si sono detti d’accordo con l’insegnante di Amici, e sembra che molti utenti sui social sperassero che Carlo cedesse direttamente lo scettro a suo figlio William (che è il primo in linea di successione al trono).

La morte della Regina

Quando è morta la Regina, Carlo è diventato istantaneamente Re d’Inghilterra e ha deciso di farsi chiamare Carlo III. La Regina aveva pianificato a lungo come sarebbero dovute andare le cose dopo la sua morte, a partite dal piano usato dai media per annunciare la sua scomparsa (con il così detto London Bridge is Down).

Nella giornata di oggi, 9 settembre, Carlo terrà già il suo primo discorso come sovrano (ad appena 24 ore dalla scomparsa dell’anziana madre).