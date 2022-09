La successione della corona inglese parla chiaro: dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022, sarà il primogenito Carlo a divenire Re.

Non è ancora chiaro se manterrà il nome Carlo, divenendo dunque Carlo III di Inghilterra, o se invece opterà per Giorgio VIII, ma una cosa è però certa: Carlo è ufficialmente il nuovo Re del Regno Unito.

Personalità molto discussa, dal matrimonio con Lady Diana, ai vari scandali amorosi e all’amore con Camilla Shand, oggi regina consorte. Che cosa sappiamo di lui? Proviamo a ripercorrerne insieme la vita e le tappe salienti.

Carlo III di Inghilterra: la vita del nuovo Re

Carlo III è nato a Buckingham Palace il 14 novembre 1948 e attualmente ha 74 anni. Figlio primogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo di Edimburgo, Carlo è diventato erede al trono britannico quando aveva appena tre anni, con l’ascesa al trono della madre, la regina Elisabetta.

Ottenne quindi molto presto tutti i titoli reali possibili, ma nel 1955 Buckingham Palace annunciò che egli avrebbe frequentato una scuola pubblica invece di servirsi di un insegnante privato: fu una novità assoluta che fece scalpore.

Così Carlo frequentò prima la Hill House School a West London e poi la Cheam Preparatory School nel Berskshire e la Gordonstoun nel nord-est della Scozia. Sapevate che frequentò il Liceo e successivamente anche l’Università invece di passare direttamente alle forze armate britanniche? È stato il primo erede al trono a conseguire una laurea!

Viene nominato Principe del Galles e Conte di Chester il 26 luglio 1958 (cerimonia ufficiale avvenuta quasi dieci anni dopo): cominciava per Carlo una nuova vita ricca di incarichi e titoli importanti.

La tradizione, però, è sempre tradizione, soprattutto quando si tratta di monarchia inglese. Per tale motivo, infatti, Carlo prestò servizio nella marina e nell’aviazione inglese e ottenne anche il brevetto di pilota di jet. Seguì anche la carriera navale.

Le storie d’amore di Carlo III di Inghilterra

Carlo III di Inghilterra ha avuto diverse storie d’amore e ha frequentato diverse donne. Dopo una lunga corrispondenza e un forte interesse verso Amanda Knatchbull (nipote del prozio di Carlo stesso, Lord Mountbatten), Carlo si innamoa di Lady Diana.

Il primo incontro tra i due avviene nel 1977, quando lui aveva 29 anni e lei appena 16. Se inizialmente Carlo non aveva preso in considerazione un’eventuale storia d’amore con Diana, cambiò presto idea quando, nel 1980, i due trascorsero insieme una vacanza al castello di Balmoral e poi a Sandringham House. Erano molti i pensieri contrastanti e negativi rivolti a Diana; anche se considerata troppo “leggera” per potere ricoprire una carica così importante, Carlo non ne volle sapere nulla, tant’è che la coppia decise di sposarsi: il matrimonio avvenne il 29 luglio 1981.

Dal loro matrimonio sono nati William (1982) ed Henry (1984). Il matrimonio con Lady Diana però portò numerosi problemi e tra una differenza di età non di poco conto e discussioni continue (legate alle frequentazioni altre di ognuno di loro) fecero sì che il matrimonio finì: era il 1996.

Dopo la fine del matrimonio con Lady D. e la sua successiva morte – avvenuta il 31 agosto 1997 – Carlo si fidanzò con Camilla Shand e i due si sposarono nell’aprile del 2005.

Curiosità su Carlo III di Inghilterra

Tra i vari interessi di Carlo III di Inghilterra vi è l’architettura, la filantropia e il desiderio di aiutare il prossimo (ha fondato più di quindici organizzazioni caritatevoli di cui ancora oggi è presidente). Inoltre, è un forte appassionato dell’ambiente e della natura, come della medicina alternativa.

È stato anche un forte giocatore di polo, ma ama anche la pesca (quella del salmone è da sempre stata la sua preferita). Tra gli altri interessi anche l’arte ne fa parte: è infatti presidente di quasi più di venti oganizzazioni artistiche (Royal College of Music, Royal Opera sono solo due dei tanti esempi). Infine, ma non per importanza, Carlo III è stato autore anche di diversi libri, specchio reale dei suoi interessi.