La frutta e la verdura sono alimenti che fanno bene alla salute e al fisico. Per tagliarle nel modo migliore possibile, l‘affettatrice di verdure è l’elettrodomestico d’avere per affettare questo alimento. Vediamo quale è la migliore e le funzioni.

Affettatrice di verdure

Per la preparazione di piatti diversi e originali, un affettatrice di verdure è sicuramente un elemento e accessorio indispensabile per la cucina. In questo modo, anche i bambini che non sono molto amanti di verdure e ortaggi, possono mangiarli senza problemi in quanto questo strumento permette di dare forme particolari e diverse a questi alimenti.

Sono diversi i modelli che si trovano in commercio: da quello manuale di dimensioni contenute fino ad arrivare all’elettrico che permette di preparare i vari piatti con pochissimo tempo e soprattutto sforzo. Si consiglia di valutare e considerare la presenza di accessori all’interno in modo da minimizzare il lavoro e la fatica nel taglio delle verdure.

I modelli che si trovano in commercio di affettatrice di verdure manuale si caratterizzano per il tipo di lama che può essere diritta o incurvata. Altri modelli hanno una forma a e funzionano tramite un movimento rotatorio delle lame. La mandolina è una affettatrice di verdure molto piccola e maneggevole, anche da portare con sé in modo da dare forme diverse ai vari ortaggi e ottenere un risultato ancora più sorprendente.

I modelli elettrici sono più rapidi da usare, si servono di diverse lame e permettono di ottenere piatti in pochissimo tempo. Un modello del genere permette di realizzare degli spaghetti di verdure, molto graditi e apprezzati dai bambini. Alcune affettatrici di verdure hanno forme davvero originali e particolari.

Affettatrice di verdure: funzioni

Uno strumento da cucina fondamentale in quanto permette di tagliare e affettare le verdure in pochissimo tempo e senza sforzi. L’affettatrice di verdure è particolarmente consigliata come alternativa valida al coltello perché permette di tagliare una grande quantità di verdure di tutti i tipi.

Il modello elettrico è il migliore in quanto permette di tagliare la frutta e la verdura in modo rapido a differenza di quelli manuali che si trovano in commercio. Alcuni di questi modelli hanno una manovella che permette di tagliare in modo rapido qualsiasi tipo di verdura per preparare il minestrone o anche l’insalata e qualsiasi altro piatto per il pranzo o la cena.

Le lame dell’affettatrice di verdure sono molto affilate, per cui si consiglia di fare attenzione al momento dell’utilizzo. A seconda dei modelli che si trovano in circolazione, cambiano le funzioni. Una affettatrice di verdure a spaghetti è dotata di spazzole che permettono di tagliare in modo corretto le varie verdure.

L’uso delle spazzole è molto utile in quanto evita di avvicinarsi troppo alle lame che sono molto affilate e rischiano di fare male con il rischio di tagli. Inoltre, sono dotati di supporti alla base in modo da consentire all’utensile di essere e rimanere ben saldo mentre si lavora tagliando le varie verdure.

La migliore affettatrice di verdure

Tra i tanti modelli e funzioni di una affettatrice di verdure che si trovano in circolazione, la migliore, al momento, in base al parere di esperti e consumatori, è Veggy Cutter. Un elettrodomestico che permette di grattugiare e tagliare qualsiasi verdura in modo rapido, igienico e soprattutto molto semplice.

Una affettatrice di verdure dalle tantissime funzioni che taglia e grattugia, non solo le verdure, ma anche la frutta in modo da averla pronta per gli spuntini o come spuntino della mattina oppure della merenda. Un modello in acciaio inossidabile con ben 7 accessori per un taglio ottimo. E’ riconosciuta da cuochi ed esperti la migliore affettatrice di verdure del momento grazie alla semplicità di utilizzo, alle funzioni e all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Si possono tenere le verdure anche con una sola impugnatura evitando di tagliarsi. Non appena le verdure sono state affettate, si possono raccogliere in una ciotola dotata di un colodo scola acqua che è incorporato nella confezione. Un prodotto che non solo affetta, ma taglia e grattugia a seconda di come si vuole preparare le varie verdure.

Con Veggy Cutter si possono dare forma e spessore diversi sia alle verdure che alla frutta stessa. Dotato di un coprimano che protegge da possibili tagli. È possibile il lavaggio in lavastoviglie di questo strumento.

Dal momento che si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, Veggy Cutter non si trova né nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale per cui è necessario collegarsi, compilare il modulo di richiesta e inviare l’ordine. Il prodotto si trova in offerta promozionale al costo di 59,90 € anziché 79,90 con la spedizione gratuita fino a esaurimento scorte. Il pagamento avviene nelle seguenti modalità a scelta per il consumatore: Paypal, carta di credito o in contanti direttamente al corriere al momento della consegna.