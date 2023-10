Adele ha smesso di bere alcol e ha raccontato la sua battaglia contro questa dipendenza, molto difficile da affrontare. Le dichiarazioni della cantante riportate dal Daily Mail, in cui parla della mancanza di quella sostanza.

Adele: “L’alcol mi manca”. La battaglia della cantante

Adele ha smesso di bere alcol da tre mesi e mezzo. Un tempo molto breve per affrontare una dipendenza così forte e lei stessa ha ammesso che l’alcol le manca moltissimo e che la sobrietà è “noiosa”. Lo ha riferito il Daily Mail, secondo cui la cantante britannica avrebbe parlato della sua dipendenza nel corso del suo show a Las Vegas durante il weekend, raccontando qualche dettaglio di questa sua battaglia. La cantante aveva già ammesso a marzo il suo problema di alcolismo, raccontando con un calice di vino in mano di essere arrivata a bere fino a quattro bottiglie di vino solo prima di pranzo, durante il lockdown legato al Covid. Nonostante questa confessione, non era ancora riuscita a mettere da parte la bottiglia, perché “sono stata al limite dell’alcolismo quando avevo tra i 20 e i 30 anni”. Adele aveva anche dichiarato di aver perso quasi 45 chili semplicemente eliminando l’alcol dalla sua vita. A quei tempi, però, non era ancora sparito del tutto dalla sua vita.

La cantante ora ha confermato di aver “smesso di bere forse tre mesi e mezzo fa”, ovvero tra i mesi di giugno e luglio. La sua ritrovata sobrietà, però, è stata definita “noiosa”. “Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo per gran parte dei miei vent’anni, e ora mi manca così tanto” ha ammesso la cantante, facendo capire la difficoltà della battaglia che ha deciso di intraprendere. Parlando con un fan che diceva di aver bevuto tutto il giorno la cantante ha dichiarato di essere molto invidiosa. “Goditi il tuo whisky” gli ha risposto. La cantante, inoltre, ha dichiarato di aver eliminato dalla sua vita anche la caffeina.

Adele, le responsabilità nei confronti del figlio: “L’alcol mi ha tolto mio padre”

I problemi con l’alcol di Adele erano già noti da tempo. A febbraio 2022, dopo essere stata accusata di transfobia per le parole pronunciate ai Brit Awards, la cantante, completamente ubriaca, aveva dato spettacolo in un bar gay di Londra, accennando una pole dance sul palco insieme alle ballerine in topless, cadendo poi per terra e rimanendo seminuda dopo essersi spogliata. Sempre nel 2022, durante un’intervista per Oprah Winfrey, aveva ammesso di aver smesso di bere dopo la morte del padre, scomparso l’anno prima per un cancro all’intestino. “L’alcol mi ha tolto mio padre. E quando l’ho capito, ho realizzato di avere molto lavoro da fare su me stessa. Ho smesso di bere e ho iniziato ad allenarmi molto” aveva dichiarato la cantante. Evidentemente dopo un po’ di tempo è ricaduta nella tentazione. Questa, però, potrebbe essere la volta buona, anche perché la cantante ha parlato anche delle sue responsabilità nei confronti del figlio Angelo, di 11 anni.

