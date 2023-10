Matrimonio in arrivo per Zoe Kravitz e Channing Tatum? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Zoe Kravitz e Channing Tatum: matrimonio in vista?

L’attrice e cantante Zoe Kravitz, nonché figlia del cantautore e polistrumentista Lenny Kravitz, e l’attore statunitense Channing Tatum presto convoleranno a nozze. A confermare la notizia è stata la rivista “People“, mentre dai diretti interessati non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Secondo alcune fonti, i due sarebbero pronti per il grande passo, inoltre Zoe, durante una festa di Halloween di alcuni giorni fa, è stata vista con un vistoso anello di fidanzamento al dito. La festa in questione è stata organizzata da Kendall Jenner e, per l’occasione, Zoe Kravitz e Channing Tatum si sono travestiti dai protagonisti di “Rosemary’s Baby”, dove Channing era vestito da neonato mentre Zoe da Rosemary Woodhouse. Non resta che aspettare che uno dei due esca allo scoperto, per un matrimonio che sembra ormai certo.

La storia d’amore tra Zoe Kravitz e Channing Tatum

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attrice, cantante e figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, Zoe Kravitz, e l’attore Channing Tatum presto si sposeranno. I due attori si sono conosciuti nel 2021 durante i casting per il progetto di Zoe come regista “Pussy Island“. A quanto pare è stata proprio la stessa Zoe a volere Channing Tatum nel cast. L’attore, nel corso di una intervista a Deadline dichiarò quanto segue: “quando Zoe mi ha chiamato per questo, sono rimasto scioccato. Non la conoscevo. L’avevo vista nei film, sapevo che produceva High Fidelity e l’avevo visto, ma non sapevo che volesse puntare a un livello di creatività così alto.” Zoe Kravitz, in una intervista a QB, ha parlato delle premure che Channing aveva avuto nei suoi confronti sul set. Queste le sue parole: “che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce.“ I due divi hollywoodiani sono entrambi molto gelosi della loro privacy, infatti raramente si sono aperti a dichiarazioni d’amore pubbliche. Sempre a QB, Zoe Kravitz aveva parlato di Channing dicendo: “è un essere umano meraviglioso. Mi fa ridere, entrambi amiamo l’arte e parlare di arte e del motivo per cui facciamo quel che facciamo: ci piace guardare un film, analizzarlo, parlarne e sfidarci a vicenda.” La loro storia è iniziata quindi un paio di anni fa, Zoe Kravitz in passato è stata sposata con Karl Glusman, dal 2019 al 2021, mentre Channing Tatum è stato sposato per dieci anni con l’attrice Jenna Dewan, dalla quale ha avuto una figlia, Everly, che adesso ha 10 anni. Dopo la fine dei loro matrimoni, Zoe Kravitz e Channing Tatum sembrano pronti a riprovarci, non resta che aspettare conferme ufficiale da parte dei diretti interessati e la data delle presunte nozze.

