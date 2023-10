Paris Hilton, in un’intervista, ha parlato del suo matrimonio con Carter Reum e degli abiti indossati. La ricca ereditiera ha svelato che aveva 45 vestiti a disposizione, ma ne ha indossati “solo” sei.

Paris Hilton ricorda il suo matrimonio: “Ho indossato 6 abiti, ma ne avevo 45”

Preparare un matrimonio, si sa, richiede moltissimo tempo, oltre che tanti soldi e molta energia. Ovviamente tutto questo si moltiplica quando le nozze sono di una celebrità conosciuta in tutto il mondo. Lo sa bene Paris Hilton, che ha preparato le sue nozze in ogni minimo dettaglio, con un lusso davvero incredibile. La ricca ereditiera si è sposata l’11 novembre 2021 con Carter Reum e per quel giorno voleva che ogni dettaglio della cerimonia e del party fosse a dir poco perfetto. Lo stesso discorso valeva per l’abito da sposa, una scelta estremamente difficile, ma forse non per Paris Hilton che, come lei stessa ha raccontato in un’intervista per British Vogue, aveva diverse opzioni a disposizione. Il suo matrimonio è stato un evento che ha attirato l’attenzione di stilisti di tutto il mondo, che le hanno mandato ben 45 abiti. L’ereditiera non è riuscita ad indossarli tutti, nonostante le celebrazioni per le sue nozze siano durate tre giorni, ma ne ha scelti sei. Durante il matrimonio, Paris Hilton ha usato quattro abiti, uno realizzato da Galia Lahav, un modello firmato Pamella Roland e due abiti Oscar de la Renta. A questi se ne aggiungono altri due. “In realtà ho indossato sei abiti durante le mie nozze. Il mio stilista riceveva chiamate da designer di tutto il mondo. Tutti erano così entusiasti di far parte di questo matrimonio che hanno realizzato questi incredibili abiti personalizzati” ha dichiarato l’ereditiera.

Gli abiti di Paris Hilton per il suo matrimonio

Paris Hilton aveva già scelto l’abito da sposa che avrebbe indossato in chiesa. “Ho capito subito che volevo camminare lungo il corridoio in Oscar de la Renta. Volevo qualcosa che fosse davvero da principessa, con fiori 3D applicati” ha raccontato nell’intervista. L’abito prendeva ispirazione da quello di Grace Kelly e per realizzarlo ci sono volute 1400 ore di lavoro per otto sarte. Il risultato finale è stato un abito a collo alto con maniche lunghe, con una gonna composta da venti strati di tulle adagiati su una sottoveste in crinolina e un velo color avorio con fiori pressati ricamati a mano. Dopo la cerimonia Paris Hilton ha indossato un abito Galia Lahav per il primo ballo. Poi ha scelto il vestito Pamella Roland, ricoperto di perline e paillettes, abbinato ad un mantello trasparente e una tiara. Infine, ha indossato il secondo Oscar de la Renta, abito da cocktail in taffetà e ricami floreali in 3D. Per la notte di festeggiamenti dopo la cerimonia ufficiale si è mostrata con un abito rosa Alice + Olivia, con un micro bustier avvolto da un top di rete, una gonna in tulle, velo corto e occhiali a cuore rosa shocking, in perfetto stile Barbie. Per concludere i tre giorni di festeggiamenti ha scelto un altro abito Oscar de la Renta che includeva cristalli Swarovski a forma di stelle ricamati sul tessuto trasparente.

