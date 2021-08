Con l’avvento dei social network e di Instagram in particolare, sono state tantissime le vip più o meno famose che si sono fatte immortalare con il pancione, sdoganando in questo modo la gravidanza come processo naturale nella vita di una donna, senza alcun velo di tabù e pudicizia.

Vip col pancione

La prima in assoluto è stata Demi Moore. È il 1991 quando l’attrice si mette in posa, abbracciando il proprio pancione, davanti all’obiettivo di Anne Leiboviz per la copertina di Vanity Fair. Da quel momento in poi tantissime star italiane ed internazionali ne hanno seguito l’esempio e in molti casi non è mancata qualche polemica.

Vip col pancione: le star oltreoceano

Le vite delle vip oltreoceano sono sempre osservate con grande curiosità non solo dalla stampa internazionale, ma anche dai fan (e dai detrattori).

L’attenzione aumenta inevitabilmente quando poi si rivelano nel loro stato interessante che non le risparmia comunque dalle critiche. Com’è successo alla supermodel Emily Ratajkowski, diventata mamma per la prima volta l’8 marzo 2021 e finita al centro delle polemiche per alcune foto in cui tiene in braccio il proprio figlio. Cosa ci sarebbe di strano? Secondo alcuni utenti proprio il modo in cui sorregge il bambino, considerato non adatto.

Sempre a marzo 2021 Hilary Duff ha invece partorito la sua terza figlia. La cantante non ha solo mostrato orgogliosa il proprio pancione, ma si è spinta oltre condividendo sui social il proprio parto. Come già aveva scelto di fare per la seconda gravidanza, Duff ha dato alla luce la piccola Mae in acqua, seguita da una doula, ovvero una figura che assiste le partorienti prima, durante e dopo il parto. A differenza di un’ostetrica però, non ha competenze sanitarie, ma può offrire solo consigli dettati dall’esperienza.

Vip col pancione: le showgirl nostrane

In Italia una delle gravidanze più chiacchierate dell’estate è stata quella di Belen Rodriguez, già mamma di Santiago, avuto con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, a luglio 2021 è diventata mamma di Luna Marì, avuta invece dal compagno Antonio Spinalbese. Ad essere finito al centro delle polemiche in questo caso è stato proprio il parto della showgirl argentina avvenuto nell’Ospedale Giustinianeo di Padova, una struttura pubblica che avrebbe deciso di blindare un intero piano per garantire la privacy della paziente vip.

Una gravidanza vissuta decisamente più in sordina è stata quella di Cristina Chiabotto. A maggio 2021 infatti l’ex Miss Italia è diventata mamma per la prima volta di Luce Maria, nata dal matrimonio con il manager Marco Roscio, avvenuto nel 2019.

Vip col pancione: le mamme social

Tra le mamme più social del momento c’è senza dubbio Chiara Ferragni. Per lei è la seconda gravidanza vissuta insieme ai propri follower. Prima con Leone e poi con Vittoria infatti, ha immortalato la crescita del proprio pancione mese dopo mese. Ma non solo, l’imprenditrice digitale ha anche mostrato la propria esperienza di mamma lavoratrice, mostrandosi anche mentre indossava il tiralatte tra un set e l’altro.

Anche la bellissima modella Paola Turani, condivide con gioia sulla propria pagina Instagram, la sua prima gravidanza. Un bambino, quello che sta per arrivare, che è un vero e proprio sogno che si realizza, dopo un percorso tutt’altro che semplice per Paola e il marito, che si stavano preparando per la PMA (procreazione medica assistita), ma che è arrivato a sorpresa, in modo naturale.