Alcuni la conoscono per la sua bellezza, altri per l’infanzia difficile e le scelte poco riuscite in amore. Altri ancora la conoscono per i ruoli interpretati nel cinema, con cui ha raggiunto il successo mediatico di cui oggi gode.

Impossibile infatti non ricordarsela nel iconico film romantico “Ghost” degli anni ’90 che l’ha resa nota.

Chi è Demi Moore

Demi Moore, da nubile Demi Gene Guynes (Roswell, 11 novembre 1962), è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense. Cresce in una famiglia travagliata, segnata dal divorzio dei genitori. La madre, Virginia, affronta la rottura dedicandosi all’alcol che la porta anche ad un arresto per guida in stato d’ebrezza.

All’età di 12 anni la giovane Demi si trova a dover salvare la madre da un’overdose che la segna per tutta la vita.

Tra gli episodi che hanno più influenzato l’adolescenza dell’attrice si trova coinvolta nuovamente la madre.

Quest’ultima vende la figlia per 500$ a un conoscente che la violenta. Abbandona la scuola e si trasferisce quindi con il fratello alla casa della nonna dove decide di sfruttare la sua bellezza dedicandosi alla vita di modella.

Dalle prime apparizione ai più grandi successi

Inizia ad appassionarsi al cinema e ottiene i primi ruoli facendosi ricordare in “Una cotta importante” del 1984, “A proposito della notte scorsa…” e ovviamente il film “Ghost” uscito nel 1990.

La svolta nel cinema arriva però quando inizia ad accettare ruoli più accattivanti come quello in “Proposta indecente” in cui recita scene di sesso esplicito. Diventa negli anni una vera sex symbol venendo anche candidata diverse volte agli MTV Movie Award come attrice più attraente.

Dopo diversi ruoli di poco successo torna a recitare nel 2003 con la commedia “Charlie’s Angels-Più che mai” a fianco di Lucy Liu, Drew Barrymore e la grandissima Cameron Diaz. Nel 2010 partecipa inoltre al film “LOL-Pazza del mio migliore amico”, remake della produzione francese.

Vita privata dell’attrice statunitense

Le basi poste dalla famiglia le impediscono di vivere poi una vita meno travagliata dell’infanzia. All’età di 18 anni infatti si sposa con il cantante rock Freddy Moore con cui divorzia pochi anni dopo.

Dopo il primo divorzio si innamora dell’attore Bruce Willis da cui ha anche tre figlie: Rumer Glen, Scout Larue e Talullah Bell. La coppia rimane insieme per 13 anni ma nel 2000 arriva il divorzio. Cinque anni dopo si sposa nuovamente con l’attore Ashton Kutcher. La loro storia è per anni sulla bocca di tutti, un po’ per la grande differenza d’età (lui 16 anni più piccolo) e un po’ per i numerosi tradimenti di lui. Alla fine nel 2013 firmano ufficialmente le carte per il divorzio.