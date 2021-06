Considerata una delle donne più belle al mondo, Emily Ratajkowski è oggi nota per essere una delle modelle più apprezzata. Nel corso della sua carriera si è messa in gioco anche come attrice e stilista dimostrando la sua incredibile abilità.

Chi è Emily Ratajkowski

Emily O’Hara Ratajkowski (Londra, 7 giugno 1991) è una modella statunitense. Cresce con la madre insegnante di letteratura il padre pittore ed insegnante di arte in Inghilterra per poi trasferirsi a San Diego. Dimostra fin da piccola una propensione per il teatro e così inizia a recitare per diletto continuando per diversi anni ed essere incoraggiata dal suo insegnante a inserirsi nel mondo dello spettacolo. Incontra a 14 anni un agente che la inserisce in un’agenzia di moda e le fa ottenere diversi lavori fin da subito.

Nel frattempo ottiene qualche piccola parte in alcune produzioni Disney, ma senza ottenere grande successo. Sceglie quindi di dedicarsi al lavoro di modella partecipando ad alcune campagne fotografiche di successo e apparendo spesso in copertina. Inizia anche a girare alcuni spot pubblicitari per brand importanti come Nikon e per una catena di fast food famosa. Viene scelta inoltre da artisti come Taio Cruz e i Maroon 5 per partecipare ad alcuni videoclip musicali aprendosi la strada per altri progetti simili.

L’inizio della carriera di Emily Ratajkowski

Nonostante le numerose controversie legate al video di “Blurred Lines”, in cui appare come protagonista, diventa una vera e propria sex symbol nel panorama internazionale. La rivista Equire la nomina nel 2013 donna dell’anno vincendo contro l’amatissima Jennifer Lawrance. Si uniscono la rivista Rolling Stone, che la inserisce nella sua lista delle 20 sex symbol migliori, e FHM che la definisce la donna più sexy del mondo.

La fama come modella le permette di tornare sul grande schermo ottenendo parti importanti come quello dell’amante di Nick Dunne, interpretato da Ben Affleck, nel film “Gone Girl”. Successivamente ottiene una parte nel ruolo di se stessa nella commedia “Entourage” ottenendo commenti non esattamente positivi. Nel 2015 recita a fianco di Zac Efron nel film “We are Your Friends” con cui vede un passo in avanti nella sua carriera.

Emily Ratajkowski tra moda e cinema

Dopo anni nel mondo dello spettacolo riesce ad ottenere un posto come modella per Marc Jabos partecipando così alla sua prima settimana della moda a New York per la collezione primavera/estate nel 2016. Inizia così ad essere notata dai più grandi settimanali di moda ed essere scelta da altri brand importanti come per esempio Miu Miu. Nel frattempo ottiene una nuova parte come attrice per la serie “Easy” uscita su Netflix nel settembre 2016.

Il successo le permette di sfondare nel mondo della moda anche come stilista. Viene infatti scelta dalla casa di moda francese The Kooples per progettare una linea di borse dal nome “The Emily Bag” in diverse taglie e colori. Realizza inoltre il suo brand di costumi da bagno creati dal marchio Inamorata. Prosegue poi con le sue attività di modella e attrice prendendo parte al film “L’arte della truffa” e “In Darkness.