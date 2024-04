Caterina Amalia d’Olanda è l’erede al trono del Regno dei Paesi Bassi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Caterina Amalia, chi è la principessa d’Olanda sotto scorta?

Caterina Amalia è l’erede al Regno dei Paesi Bassi. Nata il 7 dicembre del 2003 a l’Aia, ha 20 anni ed è la figlia maggiore del principe Guglielmo Alessandro e della regina Maxima, che hanno anche altre de figlie, Alexia e Ariane. Caterina Amalia è anche la nipote dell’ex regina Beatrice dei Paesi Bassi. Caterina Amalia ha trascorso la sua infanzia tra le mura del palazzo reale e ha frequentato la scuola primaria pubblica Bloemcampschool a Wassenaar. Poi ha studiato presso la Christelijk Gymnasium Sorghvliet a L’Aia, diplomandosi con il massimo dei voti. Caterina Amalia ha mostrato fin da subito una forte passione per la musica, la danza e sport quali equitazione e hockey. Dopo il diploma ha svolto uno stage presso l’Orange Fund e ha fatto del volontariato presso altre organizzazioni. Il suo grande impegno per la comunità si è manifestata anche attraverso la partecipazione a delle conferenze del Model United Nations, simulando assemblee Onu, oltre che al consiglio studentesco della scuola. Nel 2022 ha iniziato gli studi all’Università di Amsterdam, per ottenere una laurea in Scienze Politiche, Psicologia, Diritto ed Economia. Inizialmente ha vissuto in una comunità studentesca ma dopo poco, per motivi di sicurezza (pare infatti che dei gruppi criminali volessero rapirla), è tornata a casa. I genitori hanno poi deciso di farla andare in Spagna, dove ha vissuto per più di un anno. Ma ecco che adesso Caterina Amalia ha fatto ritorno all’Aia, seguita a vista dagli uomini della scorta.

Gli impegni istituzionali e la vita privata di Caterina Amalia d’Olanda

Come abbiamo appena visto, dopo più di un anno lontano da casa, la principessa d’Olanda Caterina Amalia ha fatto ritorno a l’Aia. Era il 2013 quando la regina d’Olanda, Beatrice, ha abdicato, facendo così salire al trono il figlio Guglielmo Alessandro. Da quel momento Caterina Amalia è diventata quindi l’erede al trono del Regno d’Olanda. Allora aveva solamente 10 anni. Subito dopo il compimento dei 18 anni, Caterina Amalia ha ricevuto un seggio nel Consiglio di Stato e, nel 2023, ha prima partecipato al suo primo tour reale ufficiale nei Caraibi Olandesi assieme ai suoi genitori, poi al ricevimento a Buckingham Palace la sera prima dell’incoronazione di Carlo III. Da allora la sua presenza nelle attività reali è diventata sempre più frequente, al fine di prepararla al ruolo di sovrana che dovrà ricorrere in futuro. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, la principessa d’Olanda è molto discreta, di recente ci sono stati alcuni rumurs circa una possibile relazione con Boris Tarnovski, principe di Turnovo e nipote di Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha, ex zar di Bulgaria, ma nulla è stato confermato.

