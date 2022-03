Costabile Albore, ex volto di Uomini e Donne ed ex cavaliere di Gemma Galgani, ha confessato di essersi dovuto sottoporre ad alcuni interventi a seguito di un infarto.

Costabile Albore: l’infarto

Un periodo buio per Costabile Albore: l’ex fiamma di Gemma Galgani, da alcuni mesi lontano dal piccolo schermo, ha confessato di aver subito due interventi per un doppio bypass a seguito di un infarto.

I problemi di salute per Costabile sarebbero iniziati dopo un altro episodio particolarmente tragico: alcuni mesi fa infatti l’ex cavaliere ha perso sua sorella, scomparsa improvvisamente e a cui lui era molto legato.

Lui stesso ha confessato di essere in fase di ripresa ma non ha nascosto che l’ultimo periodo sarebbe stato per lui segnato da una grande sofferenza. La produzione di Amici di Maria De Filippi si metterà in contatto con lui dopo il suo triste e doloroso annuncio? E soprattutto, Gemma Galgani gli avrà scritto un messaggio per saperne di più sulle sue condizioni? Al momento sulla questione tutto tace.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Come per gli altri cavalieri prima di lui, le cose tra Gemma e Costabile non hanno funzionato a Uomini e Donne. La dama torinese si è ripresentata al dating show anche quest’anno con l’obiettivo di trovare finalmente il vero amore, ma finora la fortuna non sembra averle sorriso.

Gemma ha sorpreso tutti tornando a Uomini e Donne con alcuni evidenti “ritocchini” e lei stessa ha ammesso di aver ceduto alla chirurgia plastica nella speranza di attirare l’attenzione di un cavaliere adatto a lei.