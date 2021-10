Amici 2021 ha aperto i battenti da qualche settimana e, come abbiamo visto, Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un addio importante. Stiamo parlando del ballerino professionista Marcello Sacchetta, nato proprio all’interno del talent di Canale 5.

Maria De Filippi sull’addio di Marcello Sacchetta

Maria De Filippi, nel corso del programma radiofonico di R101 Facciamo Finta Che, condotto dal marito Maurizio Costanzo e da Carlotta Quadri, ha parlato della nuova edizione di Amici. Il talent è partito da qualche settimana e, come al solito, sta riscuotendo un successo strepitoso. La conduttrice è fiera del suo prodotto, anche se non ha mai nascosto le difficoltà che talvolta incontra nel portarlo avanti dall’inizio alla fine.

Maria, poi, ha voluto svelare un aneddoto sull’addio di Marchello Sacchetta. Ballerino professionista nato proprio ad Amici, il ragazzo era nel suo team da anni, ma ha preferito lasciare Mediaset per lanciarsi in un altro progetto. La De Filippi ha raccontato:

“Quest’anno per il ballo è capitato che Marcello Sacchetta se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita. Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Io ero molto colpita dalle coreografie che portava un ragazzo, no?, e gli avevo chiesto chi fosse il suo coreografo e questo mi cita un cognome, e il cognome era Porcelluzzi”.

Maria ci ha tenuto a sottolineare che Sacchetta ha lasciato Amici di sua spontanea volontà e che tra loro non c’è mai stato nessun attrito. Poi, ha svelato un dettaglio su Porcelluzzi, nome che a lei è apparso nuovo ma che, in realtà, non lo era.

Maria De Filippi: l’addio di Marcello Sacchetta e l’arrivo di Porcelluzzi

La De Filippi ha proseguito:

“A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage’. Poi Marcello se ne va, lui faceva tante delle coreografie di Amici, e io dico ‘Chiamiamo questo Porcelluzzi’. In realtà questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo”.

Maria, fiera del suo talent, ha così riaccolto in famiglia un altro ragazzo che è nato proprio nel suo programma.