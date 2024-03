Lea Di Leo è una delle dive italiane più famose nell’industria del porno degli ultimi anni. L’attrice ha però deciso di abbandonare questo particolare settore. Dopo qualche esperienza nel mondo del cinema e della musica, condita da qualche scandalo, a deciso di vivere una vita più a basso profilo. Ma cosa c’è da sapere su questa ex porno star? Scopriamolo insieme.

Chi è Lea Di Leo: vita e curiosità

Nata come Sonia Faccio, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, Lea Di Leo, ancora prima di essere Lea Di Leo, frequenta la scuola alberghiera. Successivamente inizia ad esibirsi in diversi locali, e visti i buoni guadagni decide di trasformare questa attività in lavoro. La svolta arriva quando un manager la nota e le chiede di spingersi in spettacoli decisamente più piccanti, rispetto a quelli che era abituata a fare.

Lea Di Leo ha 20 anni quando decide di affacciarsi nel mondo del porno. In quel periodo è fidanzata e il suo “lui” non approva questa sua nuova carriera, così la giovane decide di farlo di nascosto. Lea Di Leo è sempre più convinta della sua carriera, decide quindi di lasciare quello che allora era il suo fidanzato e diventare una vera attrice porno. Il suo primo film del settore lo ha girato al fianco di Franco Trentalance, nel 2006 dal titolo Disposta a tutto. Uno dei suoi film più famosi è di sicuro La ragazza nel pallone, nel quale l’attrice racconta le sue avventure sessuali con alcuni volti del mondo del calcio.

Lo scandalo del libro

Nel 2010 Lea Di Leo ha smesso con la carriera nel mondo del porno e scrive un libro con la giornalista Francesca De Vincenzi, in cui racconta le sue esperienze hard con personaggi noti, non solo del mondo dello sport, ma anche dello spettacolo e della politica, così come fece la celebre Moana Pozzi prima di lei.

Inutile dirlo, il libro fa discutere e sono molti i personaggi che denunciano la pornostar per estorsione. Il testo fa parlare di sé ancora prima di essere pubblicato e viene trattato da molte trasmissioni tv. Ma si scoprirà in seguito che la volontà di Lea Di Leo era quella di raccontare queste vicende hot senza fare nomi, volontà non rispettata dagli editori stessi, a quanto pare veri autori dei ricatti di cui era stata accusata Lea Di Leo, che venne a sapere di questa assurda situazione attraverso il programma tv Le Iene. Gli editori appunto, citarono i personaggi protagonisti degli incontri a luci rosse con la porno attrice, con la speranza di vendere di più. Il libro comunque, non verrà mai effettivamente pubblicato. Dopo l’esperienza nel mondo del porno, e nell’editoria, Lea Di Leo ha partecipato come attrice in due lungometraggi di genere horror, Arrivano i Mostri e The Darkside Witches. Non solo, ha anche avuto una breve esperienza come cantante ed ha partecipato a diversi videoclip.

Vita privata e passioni dell’ex pornostar

Anche per via del suo passato da pornostar Lea Di Leo è molto gelosa della sua vita privata. Sui social network infatti, pubblica solo ciò che vuole far sapere al suo pubblico ed è sempre molto attenta a non dire troppo su chi frequenta.

Le sue passioni, comunque, sono rimaste immutate. Lea Di Leo infatti ama mantenersi in forma e oltre alla palestra che frequenta regolarmente, ha praticato diversi sport.