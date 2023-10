Tra le tendenze unghie dell’autunno 2023 spunta una nuova French come non l’avevamo mai vista

Tra le tendenze unghie per l’autunno 2023 spunta una nuova French. Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano queste nuove tendenze unghie, dalla French squadrata alla French con doppio finish.

Un ritorno tra le tendenze dell’autunno 2023 davvero molto atteso, con un salto temporale di vent’anni, come riportato da Cosmopolitan. Stiamo parlando delle unghie squadrate, con tutto il carattere tipico dei dettagli beauty dei tanto amati anni ’90. Le tendenze ora dominate da estetiche sofisticate come il Quiet Luxury e il Balletcore, devono fare i conti con questa nuova tendenza, ovvero le squared nails che trovano un partner d’eccezione nella French manicure, in un mix perfetto di eleganza e classicità che addolcisce la sfrontatezza di questa unghie, andando a creare un equilibrio perfetto. A scegliere questa nuova French sono soprattutto le celebrità che, personalizzandone il finish e le geometrie, confermano questa tendenza unghie della nuova stagione come una delle più amate.

Alcune di loro la sfoggiano in versione micro, come Zendaya, Kendall e Selena, alcune con tips bold, ma tutte stanno confermando che si tratta di una vera e propria tendenza. Con la lunetta bianca a fare da capolino al perimetro dell’unghia e una base che riprende il colore naturale, ravvivandolo, questa particolare nail art è in grado di sfruttare le geometrie angolari della forma squadrata per donare una linearità ben precisa. Giocando con queste geometrie è possibile anche realizzare una nail art molto più morbida e tondeggiante, come ha scelto di fare la giovane nuora di Victoria Beckham. In questo caso la lunetta bianca si incurva in modo meno accentuato in direzione degli angoli, sfidando la silhouette e creando un gioco geometrico tra le varie forme che compongono la manicure e donano questi effetti ottici davvero unici.

Tendenze unghie dell’autunno 2023: french con doppio finish

La French manicure è ormai una tendenza unghie a cui non si può rinunciare, con varie interpretazioni e personalizzazioni. Un classico che trasforma le unghie attraverso un effetto bicolor per questo autunno 2023, o per meglio dire con doppio finish. Shimmer e opaco, glossato e metallizzato si incontrano sulle unghie donando un effetto luminoso che attira l’attenzione. La combinazione tra finish differenti renderà le unghie più originali e personalizzate. Il fascino di questa manicure è che consente di declinare la stessa nuance in modo diversi, cambiando il finish. Per ricrearla basta stendere sull’unghia un primo strato di smalto, meglio se con finish lucido. Sulla punta basterà applicare lo stesso colore, ma con effetto diverso. Le combinazioni migliori sono tra smalto lucido e matte o tra smalto opaco e metallizzato. Le tonalità ideali da scegliere in questo momento sono quelle autunnali, ovviamente. I colori sono verde foresta, marrone, grigio, bordeaux, che si declinano facilmente in diversi finish.



