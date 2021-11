Un anno con Salinger è un film del 2020 purtroppo passato in sordina a causa della pandemia. Ora però il pubblico italiano ha la possibilità di vederlo sul grande schermo: dall’11 Novembre 2021 è disponibile al cinema. Se siete fan dello scrittore J.

D. Salinger e del film Il diavolo veste Prada, questa pellicola è fatta apposta per voi. Tratto da un libro che porta lo stesso nome, la trama narra la storia vera di Joanna Rakof, assunta nell’agenzia che seguiva l’autore per rispondere alle lettere dei fan.

Un anno con Salinger: trama e ispirazione del film

Siamo negli anni Novanta, e Joanna è appena arrivata a New York per seguire il suo grande sogno: diventare una scrittrice.

Dopo aver lasciato l’università decide quindi di tuffarsi nel mondo letterario, e la sua prima occasione arriva tramite un’agenzia letteraria. La ragazza diventa l’assistente di Margaret, che fra i suoi autori può vantare uno dei più grandi scrittori americani di sempre: J. D. Salinger, celebre per aver scritto Il giovane Holden. L’autore è ormai anziano, e il suo carattere eccentrico e introverso lo porta ad un completo isolamento dal resto delle persone.

Per questo motivo il compito di Joanna è quello di rispondere alle numerose lettere che i fan gli scrivono.

Un anno con Salinger è tratto dall’omonimo libro di Joanna Rakoff, e infatti ne segue la trama. Nel romanzo l’autrice racconta di come dovesse rispondere a chi scriveva a Salinger con frasi pre-impostate in cui cambiava solo il nome del destinatario. Toccata dai messaggi che i fan scrivevano all’autore, Joanna non resiste e comincia a replicare personalizzando le lettere, fingendosi Salinger e dando sfogo a tutta la sua passione per la scrittura. Questa idea brillante e originale però avrà delle conseguenze, e Joanna dovrà fare i conti con la sua scelta.

Il cast della pellicola

Il cast di Un anno con Salinger può contare su due attrici d’eccezione. Margaret Qualley interpreta Joanna, la giovane assistente che deve rispondere alle lettere destinate a Salinger. L’attrice sta ottenendo sempre più successo negli ultimi tempi e se ancora non la conoscete potete incontrarla nell’ultimo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a…Hollywood, e nella serie tv di Netflix Maid. Il ruolo del suo capo, Margaret, è invece affidato a Sigourney Weaver: celebre per l’iconico personaggio di Ellen Ripley nella saga fantascientifica di Alien e per i film di Ghostbusters.

Il film è un’ottima scelta se siete affezionati allo stile di Salinger, ma non solo. Si tratta infatti di una pellicola ideale anche per i fan de Il diavolo veste Prada: la dinamica delle sue storie è molto simili. Nel caso di Un anno con Salinger, Joanna è la nostra Anne Hathaway, e Margaret è il corrispondente letterario della cinica Miranda, lì interpretata da Meryl Streep. Invece del mondo della moda qui entriamo in quello della letteratura, popolato non solo dagli autori e i loro romanzi, ma anche da editori, agenti letterari, ecc… Nonostante il tema colto, non si tratta di un film pretenzioso e appetibile solo per i fan della letteratura. Un anno con Salinger è una commedia gradevole e leggera, da gustare con semplicità.