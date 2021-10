Sarah Margaret Qualley è nata a Kalispell il 23 ottobre 1994. Modella e attrice, Margaret, è la protagonista della serie Netflix Maid, uscita l’1 ottobre 2021.

Chi è Margaret Qualley

Sarah Margaret Qualley è un’attrice e modella statunitense, nata a Kalispell il 23 ottobre 1994.

Figlia dell’attrice Andie MacDowell e dell’ex modello Paul Qualley.

Appassionata di danza, nel 2010, lascia la casa nella quale viveva con la famiglia, ad Asheville, per dedicarsi completamente alla danza e cercare di trasformare questa passione in lavoro. Guadagna un apprendistato presso l’American Ballet Theatre e studia all’Accademia Francese di New York.

Presto si rende conto che la danza non è la sua strada e decide di dedicarsi alla recitazione, studiando alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra.

Carriera

Nel 2011 debutta come modella durante la settimana della moda di New York sfilando per Alberta Ferretti. Dopo quell’esperienza è stata testimonial per case di moda importanti come Kenzo; nel 2016 partecipa, infatti, allo spot della fragranza Kenzo World di Kenzo, firmato da Spike Jonze.

Debutta nel mondo cinematografico con una piccola parte nel drammatico Palo Alto (2013). Ottiene poi maggiore visibilità nei panni della figlia adolescente del protagonista in The Leftlovers – Svaniti nel nulla (2014-2017).

Diverse sono state le pellicole e serie alle quali ha preso parte dall’inizio della sua carriera, tra le quali: The Nice Guy (2016), regia di Shane Black, dove recita al fianco di Russell Crowe, Ryan Gosling e Kim Basinger; La scelta, regia di Maggie Betts, 2017; The Vanishing of Sidney Hall, regia di Shawn Christensen, 2017; Deat Note – Il quaderno della morte, 2017, Il combattente (Donnybrook), 2018; Seberg – Nel mirino (Seberg), regia di Benedict Andrews, 2019; My Salinger Year, regia di Philippe Falardeau, 2020.

Nel 2019 arriva uno dei suoi successi maggiori, fa parte del cast di C’era una volta a… Hollywood, regia di Quentin Taratino.

Margaret, nel 2021, è protagonista della miniserie Maid, prodotta da Netflix e presente sulla piattaforma dal 1 ottobre dello tesso anno. La serie è ispirata all’omonimo memoir di Stephanie Land sulla storia di Alex, una ragazza che fugge insieme alla figlia di due anni e mezzo dagli abusi del proprio compagno, reinventandosi donna delle pulizie. Con la sua interpretazione, Margaret, riesce a rendere lo stato psicologico della protagonista restituendone tutto lo spettro di emozioni.

Vita privata

Non si conosce molto della sua vita sentimentale, dopo una storia con Pete Davidson sembrerebbe ne abbia avuta una con Shia LaBeouf, terminata a seguito delle rivelazioni da parte della sua ex, riguardo un suo comportamento tossico e abusante.