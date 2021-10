Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, tra cui anche il tumore al seno. Sono tantissimi i brand del mondo beauty che proprio per questa occasione si sono uniti alle Onlus con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza delle visite periodiche per prevenire o curare in tempo il cancro.

Perché la bellezza sta anche nella cura della propria salute.

Tumore al seno, ottobre è il mese dedicato alla prevenzione

La sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno e dei tumori femminili in generale, non è una cosa che riguarda solo le donne colpite dalla malattia, ma riguarda anche tutte quelle persone che hanno la fortuna di essere in salute, uomini compresi. Così come il make up e il mondo beauty non sono più prerogativa del genere femminile.

Che tu sia una donna oppure un uomo, se devi fare un regalo o semplicemente hai piacere nel sostenere questa importante causa, ecco quali sono i brand che hanno aderito ad alcune delle associazioni più conosciute.

Cosa comprare a sostegno delle Onlus

Sono tantissimi i brand del mondo beauty che hanno aderito alle iniziative di diverse associazioni per sensibilizzare sull’importanza delle visite mediche periodiche per prevenire o curare in tempo i tumori femminili. Estée Lauder, per esempio, ha deciso di sostenere AIRC con una donazione di 5 euro per alcuni dei suoi prodotti venduti nel mese di ottobre. Nuxe si unisce invece all’iniziativa “Follow the Pink” della Fondazione IEO-Monzino e anche questo brand, per ogni prodotto della linea anti-age Nuxe Merveillance Expert venduto devolverà 5 euro alla Fondazione.

Natura Bissé mette a disposizione uno dei suoi prodotti più amati. Per ogni vendita della CC Cream Diamond White Oil-free Brilliant Sun Protection SPF50 PA+++ nel formato da 50 ml donerà 5 euro alla Onlus “Salute allo specchio” dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Le special edition

Ghd affianca la Fondazione Umberto Veronesi con la sua collezione Take Control Now che per l’occasione si tinge nuovamente di rosa e devolve parte dei ricavati all’associazione. L’Erbolario promuove la campagna “Nastro Rosa” della LILT con la vendita di 1500 box in due versioni, contenenti uno tra i prodotti della linea Acido Ialuronico dell’azienda, una shopper o una pochette e una poesia con un vasetto di semi di girasole. Anche HAIRMED sostiene la Fondazione Umberto Veronesi con una box in edizione limitata contenente due dei prodotti più venduti del brand: lo shampoo volumizzante B6 e il conditioner districante N1. La box avrà il valore di 36 euro e per ogni vendita HAIRMED devolverà 10 euro alla fondazione.

Con l’iniziativa “Beauty Gives Back”, in cambio di una donazione, Cosmetica Italia darà la possibilità di scegliere tra tre versioni di Surprise Bag con all’interno prodotti cosmetici messi a disposizione da alcune aziende beauty: la Surprise Bag in bronzo del valore di 20 euro, quella argento del valore di 35 euro e quella oro del valore di 60 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Onlus “La forza e il sorriso”, per sostenere i laboratori di bellezza per le donne che lottano contro la malattia. Il brand di prodotti in pura seta per la cura di pelle e capelli Francine Haircare invece, per ogni prodotto venduto delle due limited edition (Pink Pillow Case e Pink Scrunchie), donerà 1 euro a NI.ART.GALLERY, il progetto benefico a cura di Nicoletta Saracco, che da anni combatte contro un carcinoma mammario metastatico.