Maria De Filippi è rimasta completamente senza parole dopo un numero di illusionismo durante la puntata di Tu si que vales andata in onda sabato 1 ottobre.

Momento di grande stupore durante la puntata di Tu si que vales andata in onda sabato 1 ottobre.

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un ricordo davvero molto triste, ovvero l’attentato di via Fauro, in cui rischiò la sua vita nel 1993, insieme al marito Maurizio Costanzo. “Sono un viaggiatore nel tempo” ha iniziato l’illusionista Antonio. “Siccome so che non ci crederete ve lo dimostrerò” ha spiegato. A questo punto si è rivolto a Maria De Filippi, chiedendole di pensare ad un ricordo speciale, all’orario e alla data in cui è successo.

“È’ successo alle 9.35, il 14 maggio del ’93” ha risposto la conduttrice, riferendosi all’attentato.

“Cosa succedeva in quel ricordo?” gli ha chiesto l’illusionista. “Scoppiava una bomba” ha risposto Maria. Il concorrente del programma, alla fine del numero, le ha mostrato una foto che aveva messo in tasca prima che la De Filippi svelasse i dettagli del suo ricordo. La foto mostrava il momento dell’attentato, con tanto di data.

Maria è rimasta senza parole, proprio come gli altri giudici.

Nel 1993 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono scampati all’attentato di via Fauro, ordito dalla mafia contro il giornalista. Per un semplice errore l’esplosione non ha coinvolto la macchina su cui viaggiavano. “Per fortuna, io quel giorno avevo cambiato macchina e quello che doveva premere sul pulsante ha avuto quei due secondi di dubbio sul fatto che ci fossimo noi o meno su quella macchina. L’estate a seguire, quello che allora era il capo della polizia, De Gennaro, venne molte volte da noi a spiegare a Maria cosa fosse la Mafia e cosa c’era accaduto” aveva raccontato Maurizio Costanzo. “Fa un effetto strano, io le immagini non le avevo mai riviste. Ho superato la paura col tempo, era paura di uscire di casa, anche se era ovvio che l’obiettivo non fossi io. Io ho fatto promettere e Maurizio di non parlare più di mafia. Il Costanzo Show si registrava alle 19 e andava in onda alle 23, quindi quando accadeva che parlava di mafia gli facevo una testa così” aveva raccontato Maria De Filippi.