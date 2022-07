Totti e Noemi vivono già insieme? L’indiscrezione

Totti e Noemi vivono già insieme? Il gossip gira da qualche giorno tra i rotocalchi, mentre Ilary Blasi è appena tornata dal viaggio a Zanzibar con i figli e si prepara a un’estate romana.

L’ex capitano della Roma e la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, si conoscono da tempo e secondo il famoso account Instagram “The Pipol Gossip” si frequentavano abbastanza spudoratamente. I due, secondo quanto sospettato, vivrebbero già insieme da due mesi a casa di lei.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, una relazione consolidata

Non ci sono conferme dai diretti interessati né da altre fonti più o meno ferrate sul gossip italiano eppure La Repubblica parla di una relazione consolidata nel tempo, senza però accennare al fatto che Francesco Totti e Noemi Bocchi vivano già insieme.

Totti e Noemi: coppia fissa

“Totti ha una relazione da più di un anno. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa”, scrive Il Quotidiano, “Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto poche settimane fa.

Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di mantenere discrezione”.