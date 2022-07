Stessa spiaggia, stesso mare, per Ilary Blasi. La conduttrice è tornata a Sabaudia dopo la separazione da Francesco Totti, questa volta senza di lui, dopo ben 20 anni.

Ilary Blasi torna a Sabaudia senza Totti dopo 20 anni

Dopo 20 anni, Ilary Blasi è tornata a Sabaudia senza Francesco Totti.

Dopo la loro separazione, la conduttrice ha scelto la stessa spiaggia e lo stesso mare per le vacanze. L’attesa sul litorale era davvero tante, le persone scommettevano su quale dei due sarebbe arrivato per primo. Ad aprire le danza è stata Ilary che, dopo essere tornata dalla vacanza in Tanzania con i figli, si è recata a Sabaudia. La conduttrice ha trascorso le estati degli ultimi vent’anni in questa villa di famiglia, dove sono cresciuti anche i suoi figli.

Non si sa ancora se sarà solo Ilary a sfruttare l’abitazione, o se poi toccherà anche a Francesco Totti.

Il bikini mozzafiato

Ilary Blasi ha condiviso con i suoi fan degl iscatti molto sexy mentre si gode il sole in spiaggia. Un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto, che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato. Il suo look è arricchito dagli occhiali da sole maxi e un copricostume con fantasia esotica.

Non manca la maxi-bag da mare, personalizzata con le sue iniziali.