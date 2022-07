Totti, il ritorno sui social e Ilary replica

Non sono passate che poche settimane da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo una storia lunga vent’anni. Ora dopo un periodo di silenzio, l’ex calciatore è tornato a postare sui social e lo ha fatto condividendo un suo scatto dove lui appare a fianco di un’auto elettrica di un noto marchio.

Ancora una volta dunque una scelta che mira a tenere un profilo che sia distaccato. Poco dopo è Ilary a scattare una tenera immagine con i tre figli al seguito. A questo punto ci si chiede: era una coincidenza?

Totti, il ritorno sui social dopo una lunga attesa

In molti non hanno potuto fare a meno di notare che Totti, a differenza di Ilary, ha scelto la via del silenzio. Infatti la foto dalle funzioni prettamente promozionali molto ci dice su come anche questa volta la strada seguita sia questa.

Del resto del calciatore non abbiamo che un comunicato pubblicato distinto rispetto a quello della ormai ex moglie.

La foto di Ilary sorridente con i figli

Appena annunciata la separazione, come ormai in molti sanno, Ilary Blasi è partita con i tre figli e la sorella Silvia verso terre lontane e precisamente in Tanzania.

Qui si è rifugiata per sfuggire alla frenesia del gossip che di lì a qualche ora si era scatenata. Di queste ultime ore è infine la foto in spiaggia dove appare sorridente con il figlio Christian e le due figlie minori Chanel e Isabel. A fare da sfondo le acque cristalline di Zanzibar.