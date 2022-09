È ufficialmente iniziata la stagione autunnale 2022; prime nebbie, primi freddi, cambi armadio e serate di pioggia davanti a uno schermo in compagnia o semplicemente da sole/i.

Ad allietare le prime serate d’autunno ci pensa anche – e soprattutto – il mondo dell’intrattenimento streaming: Netflix, infatti, ha già fatto trapelare i primi titoli di film e serie-tv in uscita per il mese di ottobre 2022.

Scopriamoli insieme!

Netflix: i film in uscita a ottobre 2022

L’ottobre di Netflix si dà al cinema e propone tanti titoli interessanti. Tra le pellicole più attese, ad esempio, compare Per lanciarsi dalle stelle, progetto italiano di genere drammatico, ma non solo. C’è tanta attesa anche per il nuovo horror Mr. Harrigan’s Phone o il film fantasy L’accademia del bene e del male. Insomma, un tripudio di titoli che accontenteranno ogni gusto e preferenza: vediamo più nel dettaglio i titoli in uscita a ottobre 2022.

Per lanciarsi dalle stelle (drammatico): 5 ottobre 2022

Togo (drammatico): 5 ottobre 2022

Mr.Harrigan0s Phone (horror/drammatico): 5 ottobre 2022

La ragazza più fortunata del mondo (drammatico): 7 ottobre 2022

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa (documentario): 7 ottobre 2022

Old people (drammatico): 7 ottobre 2022

La parte della sposa (commedia romantica): 13 ottobre 2022

La maledizione di Bridge Hollow (commedia fantasy): 14 ottobre 2022

L’Accademia del bene e del male (fantasy): 19 ottobre 2022

Descendant (documentario): 21 ottobre 2022

The Good Nurse (thriller): 26 ottobre 2022

Oltre l’universo (drammatico-romantico): 27 ottobre 2022

Niente di nuovo sul fronte occidentale (guerra): 28 ottobre 2022

Le serie-tv in uscita su Netflix a ottobre 2022

Che Netflix sarebbe senza serie-tv? La piattaforma streaming anche per il mese di ottobre 2022 propone sia nuove stagioni, sia nuovi e interessanti titoli per intrattenere tutto il suo vastissimo pubblico. Scopriamo di seguito tutte le seri-tv che ci terranno compagnia per l’autunno!

Nailed It! (stagione 7): 5 ottobre 2022

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer (docuserie): 7 ottobre 2022

Andropausa: 7 ottobre 2022

Glitch: 7 ottobre 2022

The Midnight Club: 7 ottobre 2022

Derry Girls (stagione 3): 7 ottobre 2022

Spirit Rangers – I guardiani del parco (animazione): 10 ottobre 2022

Le indagini di Belascoarán: 12 ottobre 2022

Exception (anime/horror): 13 ottobre 2022

Tutto chiede salvezza: 14 ottobre 2022

The Playlist (biopic): 15 ottobre 2022

Unsolved Mysteries (vol.3, docuserie): 18 ottobre 2022

From Scratch – La forza di un amore: 21 ottobre 2022

Barbari (stagione 2): 21 ottobre 2022

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: 25 ottobre 2022

Sembra proprio che il catalogo di Netflix per il mese di ottobre 2022 sarà un tripudio di novità e di intrattenimento a 360 gradi. Horror, drama, commedie romantiche, teen drama, documentari, azione; tutto ciò che serve per assecondare i mood di giornata e godersi, giorno per giorno, un po’ di tempo di relax davanti allo schermo. L’autunno è arrivato, la luce soffusa non vede l’ora di essere accesa e i popcorn non aspettano altro che essere mangiati: buon intrattenimento, buon Netflix a tutti e a tutte!