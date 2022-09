Una delle piattaforme di streaming più conosciute e utilizzate al mondo arriverà molto presto con un cambiamento di non poco conto: stiamo parlando di Netflix, che nel mese di novembre 2022 modificherà le tariffe dei suoi abbonamenti.

La novità Netflix in arrivo a novembre 2022

Per compensare all’ingente perdita di abbonati avvenuta nel secondo trimestre del 2022 (si parla di più di un milione di iscritti), Netflix ha deciso di porre una modifica sulle sue tariffe. Tale mossa era già stata pensata da un’altra grande piattaforma streaming, Disney+, che avrebbe deciso di lanciare un simile servizio entro il mese di dicembre 2022.

Netflix non ha preso “bene” la decisione del competitor e ha scelto di anticipare il suo progetto di un mese.

Ricordiamo infatti che il lancio dell’idea sarebbe avvenuto a partire dal 2023, ma la piattaforma ha voluto prendere il toro per le corna e sorpassare Disney+.

Ecco dunque che la novità in casa Netflix arriverà il 1 novembre 2022.

Dalle informazioni raccolte sembrerebbe che Netflix partirà con il lancio dei nuovi abbonamenti low cost con pubblicità solo in alcuni paesi; Stati Uniti, Francia, Germania, Australia e Canada saranno i primi beneficiari di questa importante novità.

In tali casi, quindi, l’abbonamento mensile dovrebbe toccare cifre comprese tra i 7 e i 9 dollari. Consideriamo che attualmente l’abbonamento più economico è di cica 9,99 dollari, contro la cifra standard di 15,49 dollari al mese.

Greg Peters, responsabile delle operazioni e dei prodotti Netflix ha dichiarato che:

[…] la piattaforma streaming vuole fornire un’esperienza incredibile per i consumatori che scelono di accettare l’offerta supportata dalla pubblicità, ma anche fornire un’esperienza incredibile per i marchi e gli inserzionisti che vogliono lavorare con noi.

Un compromesso che potrebbe interessare moltissimi utenti ma che potrebbe anche rendere la fruizione meno fluida a causa della pubblicità? È un aspetto da indagare. Infatti, pare che Netflix stia pensando di introdurre circa quattro minuti di pubblicità ogni ora: come la prenderanno gli utenti abbonati?

Dopo i paesi sopra citati, l’offerta degli abbonamenti low cost arriverà sicuramente anche in Italia, anche se ancora non abbiamo certezza della data esatta.

Le tariffe di Netflix Italia oggi

Attualmente Netflix offre diverse possibilità di abbonamento. In primis, bisogna ricordare che non esiste più la prova gratuita dei primi trenta giorni; tale opzione è stata sostituita da una cifra pari a 0,99 euro. In caso di registrazione alla piattaforma per avviare un abbonamento, ci sarà una settimana di prova gratuita del servizio.

Gli abbonamenti disponibili in piattaforma sono tre: il primo è quello Base, che consente di avere attivo un solo schermo al prezzo di 7,99 euro al mese. Segue l’abbonamento Standard, con la possibilità di avere attivi due schermi a 12,99 euro al mese (sono un po’ meno di 6 euro al mese se diviso con un’altra persona). Infine, il Premium, che permette di avere quattro dispositivi attivi collegati contemporaneamente a 17,99 euro al mese (circa 3,99 euro al mese se diviso ovviamente con altre tre persone).

Per il pagamento Netflix vi dà la possibilità o di pagare mese per mese la quota prevista, oppure di pagare l’intero importo annuale in una sola volta: dipende semplicemente da voi.

Ora attendiamo aggiornamenti sulla novità legata agli abbonamenti low cost che, quasi sicuramente, saranno letti positivamente dalla maggioranza delle persone.