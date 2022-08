In arrivo a settembre tanti nuovi film e serie tv che usciranno in streaming su Netflix. Quali sono i titoli in uscita?

Settembre è alle porte e con sé arrivano tante novità per chi è appassionato di film e serie tv Netflix. Per il prossimo mese il colosso farà uscire nuovi titoli tutti da scoprire e sequel attesissimi di alcune serie. Quali sono le nuove uscite Netflix per settembre 2022?

Tutti i film in uscita su Netflix per settembre 2022

Love in the villa- innamorarsi a Verona

Julie da sempre sogna di fare un viaggio a Verona dove spera che il suo fidanzato Brandon le chieda di sposarlo. Le cose non vanno per il verso giusto soprattutto quando scopre che a villa che ha affittato è già occupata da un altro uomo tanto affascinante quanto fastidioso. In uscita il 1 settembre 2022.

Non ci resta che piangere

Un capolavoro firmato Roberto Benigni e Massimo Troisi. Racconta l’avventura di due amici che addormentandosi nel 1984 si svegliano nel 1492 imbarcandosi in un viaggio per fermare Cristoforo Colombo. In uscita il 1 settembre 2022.

La vita è bella

Esce insieme a Non ci resta che piangere il 1 settembre anche un altro capolavoro di Benigni. Interpreta qui un ebreo recluso in un campo di concentramento insieme alla famiglia.

Cerca insieme alla moglie di camuffare l’esperienza vissuta dal figlio.

La rivincita delle bionde

Elle Woods decide di riconquistare il ragazzo che l’aveva lasciata iscrivendosi con lui alla facoltà di legge dell’Università di Harvard. Cosa accadrà? In uscita il 1 settembre 2022.

A casa con i miei

Si tratta di una commedia del 2008 che vede protagonista R.J che dopo esser diventato una star hollywoodiana torna a casa per l’anniversario dei suoi genitori. Lì deve fare i conti con il suo passato. In uscita il 1 settembre 2022.

Il festival del cantastorie

Un film emozionante che ripercorre un rapporto un po’ deteriorato tra un padre e un figlio. Dopo tanti anni di separazione i due decidono di intraprendere un viaggio cogliendo l’occasione per risolvere i problemi del passato. Esce il 2 settembre 2022.

Vostro onore

Vostro onore è un crime italiano che racconta come un giudice vada contro la legge pur di proteggere il figlio accusato di aver investito un esponente della criminalità per poi scappare. Il cast vede protagonisti molti attori affermati come Stefano Accorsi, Barbara Ronchi e tanti altri. In uscita il 7 settembre 2022.

Senza limiti

Racconta un amore distruttivo tra una ragazza giovane appassionata di apnea e il suo istruttore. In uscita su Netflix il 9 settembre 2022.

End of the road

Brenda, una mamma rimasta vedova da poco, lotta per proteggere la sua famiglia dopo la scoperta di un omicidio e di una borsa di denaro. I protagonisti sono interpretati da molti volti noti come Queen Latifah e Ludacris. In uscita il 9 settembre 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Latifah (@queenlatifah)

Do revenge

Drea è un’adolescente e da sempre considerata la it girl della sua scuola finché il suo ragazzo non pubblica un suo video erotico facendo crollare il suo impero. Eleanor invece è una nuova studentessa che si è trasferita da poco nella stessa scuola della ragazza che la bullizzava. Le due dopo un incontro segreto decidono di vendicarsi. Troviamo protagoniste Camila Mendes e Ava Capri. In uscita il 16 settembre 2022.

Blonde

Si tratta di una rivisitazione della vita dell’icona Marylin Monroe che va a sottolineare la differenza tra il pubblico e il privato.

Serie tv in uscita su Netflix per settembre 2022

SKAM ITALIA

Il 1 settembre 2022 esce finalmente la quinta stagione di Skam Italia. Al centro del racconto questa volta troviamo Elia che dovrà affrontare le sue paure e i suoi problemi. Gli amici di sempre lo aiuteranno in questo percorso e infatti rivediamo alcuni volti già protagonisti della serie come per esempio Beatrice Bruschi, Federico Cesari, Giancarlo Commare, rocco Fasano, Ludovica Martino e tanti altri.

Il diavolo in Ohio

Una psichiatra dà rifugio a una ragazza appena evasa da una setta e questo metterà a rischio e lei e la sua famiglia. Si tratta di una miniserie in uscita il 2 settembre 2022.

Non sei niente di speciale

Amalia si è trasferita da Barcellona al piccolo paese dove vive la mamma. Non succede mai niente e Amalia detesta vivere lì ma succede qualcosa che sconvolge la sua permanenza. Cosa? Sembrerebbe che la piccola abbia ereditato dei poteri magici dalla nonna. In uscita il 2 settembre 2022.

Fakes

Due migliori amiche iniziano a creare documenti falsi ma questo porterà a dei problemi e a delle preoccupazioni quando gli affari aumentano. In uscita il 2 settembre 2022.

Untold: la regata del secolo

Torna con una nuova serie costituita da quattro episodi che usciranno settimanalmente. Racconta storie inedite sullo sport. Nell’episodio che uscirà il 6 settembre si parlerà della regata del secolo ovvero della Coppa America del 1983 in cui gli equipaggi australiani cercano di battere quelli statunitensi.

Cobra Kai 5

Il 9 settembre 2022 esce l’attesa quinta stagione che racconterà come andrà a finire l’incontro tra Daniel La Russo e Johnny Lawrence. Come finirà?

Heartbreak high

Un murales dipinto su una parete della scuola cambia la vita di molti adolescenti della Hartley High School. La protagonista dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Come finirà? Esco il 14 settembre 2022.

Fate-the Winx Saga

Ecco la seconda stagione della saga Winx. La scuola è riniziata e dei bruciati non c’è ombra. La Dowling è scomparsa mentre Silva è stato imprigionato. Alcune fate però iniziano a sparire durante la notte e Bloom scopre una nuova minaccia che si diffonde ad Alfea. In arrivo il 16 settembre 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Brooklin nine-nine

Esce l’ottava stagione e sarà incentrata sull’arrivo di un nuovo detective un po’ immatur0 che deve imparare ancora molto cosa vuol dire lavorare in squadra. Esce il 19 settembre 2022.

Wanna

Wanna è la nuova docuserie che racconta la vita e i processi di Wanna Marchi, la televenditrice più famosa degli anni ’80. Vengono mostrati documenti e fatte vedere ore e ore di interviste su come il suo impero si è sgretolato a causa di numerose truffe. Insieme a lei troviamo la figlia Stefania, da sempre il duo braccio destro. In uscita il 21 settembre 2022.