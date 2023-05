Il prossimo 25 maggio uscirà il primo episodio della terza stagione di “The Kardashians”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da chi è formato il cast.

The Kardashians 3: il cast della terza stagione

Nella terza stagione di “The Kardashians”, troveremo i membri della famiglia allargata Kardashian-Jenner. In primis l’imprenditrice, personaggio televisivo, attrice e modella Kim Kardashian. L’abbiamo vista recitare in diversi film e serie televisiva, quali: “Disaster Movie”, “Ragazze da sballo”, “Zoolander 2”, “Ocean’s 8”, “CSI: NY”, “How I Met Your Mother”, “90210”, “American Horror Story”. Kim ha preso parte anche a diversi programmi televisivi quali “Al passo con i Kardashian”, “Le sorelle Kardashian a Miami”, “Le sorelle Kardashian a New York”, “Le sorelle Kardashian negli Hamptons” e “I Am Cait”. Kim Kardashian è anche un’imprenditrice, è proprietaria della boutique di famiglia Dash ed è titolare di una linea di gioielli, profumi, abbigliamento e lingerie. E’ stata sposata prima con Damon Thomas, poi con Kanye West da cui ha avuto 4 figli.

Poi abbiamo Kourtney Kardashian, imprenditrice, modella e personaggio televisivo, nonché sorella maggiore di Kim e Khloé. L’abbiamo vista recitare in “He’s All That”, “Dave” e in tutti i programmi con protagonista la famiglia Kardashian. Nel cast c’è anche la sorella minore di Kourtney e Kim, ovvero Khloé Kardashian, conduttrice, imprenditrice e personaggio televisivo. Anche lei protagonista di tutti i programmi televisivi sui Kardashian.

In “The Kardashian” troviamo anche le due sorellastre di Kim, Kourtney e Khloé, ovvero la supermodella Kendall Jenner, che ha recitato in “Hawaii Five O” e “Ocean’s 8”, e Kylie Jenner, anche lei protagonista di tutti i programmi sulla famiglia Kardashian.

Nel cast anche la madre delle cinque donne, ovvero Kris Jenner, le prime tre avute dal matrimonio con Robert Kardashian, le ultime due dal matrimonio con Bruce Jenner. In questa terza stagione potrebbe apparire anche Rob Kardashian, l’altro figlio avuto da Kris dal suo primo matrimonio.

Possibile anche la presenza del rapper Kanye West, magari con il matrimonio lampo con Bianca Censori, e del cestista Tristan Thompson.

Infine un gradito ritorno, quello del personaggio dei media e socialite americano Scott Disick.

The Kardashians 3: di cosa parla la terza stagione

La terza stagione di “The Kardashians” sarà tutt’altro che serena e tranquilla. Ci saranno drammi, liti, scenate, scene assurde, in pratica tutto quello a cui già siamo stati abituati nel corso delle prime due stagioni. Si parlerà della fine delle love story tra Kim Kardashian e il comico di “Saturday Night Live” Pete Davidson e quella tra Kendall Jenner e Devin Booker, del delicato intervento chirurgico al volto subito da Khloé per colpa di un melanoma, di maternità surrogata, di co-genitorialità e di standard di bellezza.

The Kardashians 3: quando esce e dove vedere la terza stagione

La terza stagione di “The Kardashians” arriverà sulla piattaforma di streaming di Disney Plus giovedì 25 maggio 2023, quando verrà appunto rilasciato il primo episodio. Ogni giovedì uscirà una puntata nuova. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus, scegliendo tra quello mensile e quello annuale.