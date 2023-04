Disney Plus, cosa uscirà a maggio 2023? Le novità

Scopriamo insieme i film e le serie tv in uscita a maggio su Disney Plus.

Maggio si avvicina. Per la gioia degli abbonati sono state annunciate le principali novità in arrivo sulla piattaforma streaming Disney Plus. Scopriamole insieme all’interno di questo articolo.

Film in uscita a maggio 2023 su Disney Plus

Manca ormai molto poco al mese di maggio, gli abbonati a Disney Plus cominciano a chiedersi quali saranno i titoli in uscita sulla piattaforma per il prossimo mese. Iniziamo dai film:

12 maggio: “Crater “. Il film è di genere avventura/fantascienza e ha come protagonista Caleb Channing, un ragazzino cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito, causa la morte del padre, su un idilliaco pianeta lontano. Prima di partire, Caleb e alcuni suoi amici, dirottano un rover per vivere un ultima avventura insieme alla scoperta di un misterioso cratere.

Serie televisive in uscita a maggio 2023 su Disney Plus

Ecco di seguito le serie televisive in uscita per maggio 2023 su Disney Plus: