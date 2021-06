Nonostante la personalità controversa, Kanye West è innegabilmente uno dei più grandi artisti del mondo della musica odierna. Con un successo imparaggiabile fin dagli esordi, ecco la storia del cantante statunitense dalla carriera alla vita privata.

Chi è Kanye West

Kanye Omari West (Atlanta, 8 giugno 1977) è un cantante e produttore discografico.

Nasce in Georgia e a soli 3 anni assiste al divorzio dei genitori che lo porta a trasferirsi a Chicago insieme alla madre, professoressa di inglese all’università. Grazie anche al lavoro del padre, uno dei primi fotogiornalisti neri di Atlanta, ha modo di vivere un’infanzia benestante frequentando scuole di prestigio. Concluso il liceo decide di indirizzarsi verso il mondo dell’arte iscrivendosi all’American Academy of Art di Chicago per dedicarsi poi al mondo della musica.

Già da ragazzo infatti si diletta a produrre per artisti locali senza sapere che nella vita avrebbe fatto poi lo stesso per i più grandi cantanti del pianeta. Produce il suo primo album nel 1996 per un rapper di Chicago che, seppure di poco successo, gli apre la strada a collaborazioni più importanti.

Nel 2001 si sposta verso l’east coast dove ha modo di entrare in contatto con artisti del calibro di Jay-Z che gli permettono di firmare un contratto con la Roc-A-Fella Records.

Il successo musicale di Kanye West

Debutta con il suo album da solista in ritardo rispetto ai suoi piani. Nel 2002 è infatti vittima di un grave incidente stradale che lo portano a posticipare l’uscita del disco. Dopo circa due anni di convalescenza è pronto a lanciare “The College Dropout” che si distacca dai progetti rap di quel periodo non trattando di droga, donne e criminalità. Tratta anzi una serie di dubbi e problematiche a cui l’uomo deve fare fronte nella quotidianità ottenendo supporto sia dal pubblico che dalla critica. Ottiene infatti tre dischi di platino e ben dieci nomination ai Grammy Awards.

Nel frattempo fonda la sua etichetta, Very Good Music, e produce artisti di successo come John Legend. Non smette di lavorare alla sua musica e nel 2005, a solo un anno di debutto, lancia il suo secondo album “Late Registration” con cui diventa una vera e propria icona nel mondo hip hop. Inizia per lui un lunghissimo tour mondiale che lo vede anche in numero città europee dove ha modo di ispirarsi per la realizzazione del suo terzo album, “Graduation”.

Kanye West tra vita privata e politica

Gli anni proseguono e il successo di Kanye è inarrestabile. Continuano le collaborazioni, le nomination ai Grammy e gli album di successo. Nel 2013 esce infatti il suo sesto album, “Yeezus”, che vede uno stile minimalista con note elettroniche che portano a riconoscere un cambio di stile nella produzione dell’artista. Tra i numerosi traguardi è fondamentale menzionare quello raggiungo con “The Life of Pablo”, il suo settimo disco, con cui ottiene il primo posto nella classifica Billboard senza aver venduto copie fisiche.

Kanye si è fatto conoscere non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita, tutt’altro che privata. Intraprende infatti una relazione con Kim Kardashian, imprenditrice e personaggio televisivo, nel 2012. La loro vita amorosa e la storia della loro famiglia è di dominio pubblico grazie al reality creato sulla famiglia di Kim dal nome “Keeping up with the Kardashians”. Kanye ha fatto inoltre parlare molto di sè anche per una serie di vicende che lo hanno visto in lite con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Taylor Swift. Nel 2020 ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali americane dopo averlo preannunciato ad una serie di eventi pubblici.