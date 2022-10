Netflix propone The Empress (L’imperatrice), la nuova serie che racconta la vita dell’imperatrice Sissi. Dopo il successo di Bridgerton e di The Crown, arriva una nuova storia da raccontare, ricca di emozioni e fatti ispirati realmente alla storia.

Scopriamo insieme la trama, il cast e tutto quello che c’è da sapere su The Empress.

The Empress: la trama della nuova serie Netflix

La nuova serie The Empress è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 29 settembre 2022. Il team di produzione Sommerhaus ha lavorato alla realizzazione del progetto durante la primavera 2021 e tutti gli episodi sono stati girati in Europa; ma di che cosa parla The Empress?

La vicenda narrerà i primi mesi di Sissi alla corte di Vienna e, in particolare, verterà sulle sue varie insofferenze nei confronti delle rigide regole di corte.

Oltre alla sfera legata all’atmosfera preziosa e regale, The Empress si concentra anche su aspetti più intimi della protagonista, andando a toccare tematiche importanti quali la depressione e l’anoressia, due mostri con cui l’imperatrice Sissi ha realmente avuto a che fare durante la sua vita.

Un’altra parte importante riguarderà l’incontro tra Elisabetta e Franz imperatore d’Austria e del fresco amore che coinvolgerà tale coppia e che sarà, a tutti gli effetti, il perno dell’intera serie.

La serie ci racconta anche di come Francesco Giuseppe (Franz) fosse in realtà già promesso sposo alla sorella maggiore di Sissi, Elena, ma sarà poi Sissi ad attirare concretamente la sua totale attenzione, fino ad arrivare al fidanzamento vero e proprio (per la felicità di Elena).

Non mancheranno dunque aspetti tensivi, lotte al potere, passione, amore e gelosia: The Empress è esattamente tutto questo, ma quanto di tutta la storia raccontata dalla serie rispecchia effettivamente la realtà? A quanto pare, molto.

Francesco Giuseppe era stato davvero promesso alla sorella di Sissi, Elena. La madre, la duchessa Ludovica, era la sorella di Franz e le due donne avevano deciso di unire in matrimonio figlia e figlio per fare proseguire la dinastia asburgica e risolvere alcune questioni di astio tra questa e il casato bavaerese dei Wittelsbach. Fu però Sissi a catturare l’attenzione di Francesco Giuseppe, in un pomeriggio di campagna e dopo una serie di momenti nascosti, il fidanzamento dei due fu annunciato a tutti, sconvolgendo, per ovvie ragioni, la sorella Elena.

La storia di The Empress è sostanzialmente lo specchio della realtà che Sissi visse: l’alternanza della spensieratezza legata all’amore e il duro scontro con la vita che avrebbe vissuto come imperatrice, tra ansie, paure e una giovinezza volata via in un soffio.

Il cast di The Empress

La direzione di The Empress è affidata a Katrin Gebbe e Florian Cossen, Katharina Eyssen è la showrunner, mentre Bernd Lange e Jana Nandzik sono i co-sceneggiatori.

I due protagonisti della serie sono Philip Froissant e Devrim Lingnau, che interpretano rispettivamente Franz ed Elisabetta di Baviera (Sissi). Tra gli altri membri del cast troviamo:

Melika Foroutan: Sophie

Johannes Nussbaum: Maximilian, il fratello di Franz

Elisa Schlott: Elena, sorella maggiore di Sissi

Jördis Triebel: Ludovica, madre di Sissi

La prima stagione di The Empress è composta da sei episodi, dalla durata media di 50/60 minuti ciascuno.

Dove vedere The Empress

La nuova serie è disponibile su Netflix, perciò sarà necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili per prenderne visione.

Attualmente sulla piattaforma sono disponibili tutti e sei gli episodi di questa prima stagione. Ce ne sarà una seconda? Non ci resta che aspettare e scoprirlo!