The Crown è una serie tv statunitense e britannica prodotta da Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per la piattaforma di streaming Netflix. Come si può evincere anche dal titolo, si incentra sui reali d’Inghilterra ma, principalmente, sulla vita di Elisabetta II.

The Crown 5: quando uscirà su Netflix?

In onda dal 2016, si compone al momento di quattro stagioni, ma la quinta sta per esordire su Netflix. Infatti è stata confermata ufficialmente la data di uscita di The Crown 5, notizia che – dopo ben due anni d’attesa dall’ultimo episodio rilasciato – ha mandato in visibilio i fan. Senza considerare, poi, i fatti storici attuali che hanno dato ancora più visibilità al prodotto: la morte della Regina Elisabetta ha incuriosito e avvicinato alla serie anche chi fino ora non l’aveva vista, facendola schizzare in cima alle classifiche dei titoli più visti di Netflix.

Ci si aspetta quindi un successo davvero enorme per The Crown 5, che debutterà su Netflix a breve: la data d’uscita in tutti i Paesi dove Netflix è attivo è infatti il 9 novembre 2022. C’è poco da dubitare sui risultati che The Crown 5 sarà in grado di ottenere (senza considerare i tanti riconoscimenti già incassati, tra cui due Golden Globe come serie tv drammatica rispettivamente nel 2017 e nel 2021).

Tuttavia, la quinta stagione sarà la penultima: era già da tempo stato confermato che The Crown si sarebbe conclusa definitivamente con la stagione sei, a meno che la morte della Regina non faccia cambiare idea ai produttori…

The Crown: cosa aspettarsi dalla quinta stagione

La fine della quarta stagione di The Crown ci ha portato alle porte degli anni Novanta. Sarà proprio quello il periodo della vita dei reali rappresentato da The Crown 5: al centro della scena ci sarà il matrimonio di Carlo e Diana, o meglio la fine del loro rapporto. Ci saranno però anche dei filoni collateriali, riguardanti il matrimonio della figlia della Regina, Anna, con Timothy Laurence e del divorzio del Principe Andrea da Sarah Ferguson. Sarà questa la stagione in cui assisteremo alla morte di Lady Diana, con tutte le conseguenze familiari e mediatiche da esso derivato. In molti sono ansiosi di sapere come The Crown sceglierà di rappresentare questo triste capitolo della vita dei reali.

Nei panni della Regina Elisabetta II troveremo questa volta Imelda Staunton, un volto ben noto ai fan di Downton Abbey ma anche a quelli della saga di Harry Potter per la sua magistrale interpretazione di un personaggio complesso come quello di Dolores Umbridge. Al suo fianco troveremo anche Jonathan Pryce come principe Filippo, Dominic West quale principe Carlo ed Elizabeth Debicki nei panni – non facili da portare – della principessa Diana.

Non resta ora che attendere solo poco più di un mese per poter vedere The Crown 5 su Netflix. Intanto i fan che attendono trepidanti, quantomeno, hanno ricevuto un assaggio della nuova stagione tramite il teaser trailer di quaranta secondi rilasciato da Netflix che pone al centro della scena proprio Lady Diana, a riprova della centralità del fatto nella nuova stagione.