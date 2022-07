The Cleaning Lady è arrivata in Italia lunedì 4 luglio 2022 e starà con noi fino all’11 luglio 2022.

La serie televisiva dallo stile crime drama è stata trasmessa negli Stati Uniti su Fox dal 3 gennaio al 14 marzo 2022 e lo stile che la contraddistingue e le ha reso un grandissimo successo è basato sull’omonima serie argentina La chica que limpia.

In Italia sarà trasmessa su Italia 1 con due episodi ogni lunedì a partire dalle ore 23:05.

The Cleaning Lady: la trama

Che cosa non si farebbe per il proprio figlio o la propria figlia che ha bisogno di aiuto? Forse tutto, anche mettersi in pericolo e rischiare la vita senza pensarci due volte; ed è proprio questo che farà Thony De La Rosa in The Cleaning Lady.

La protagonista, ex dottoressa di origine filippina vive ora a Los Angeles come immigrata illegale a causa della scadenza del visto.

Per potere assistere e aiutare il figlio malato, Thony si immischierà in affari molto loschi e pericolosi, ossia prestare servizio per la mafia. Assisterà a un omicidio e sarà anche costretta a ripulire il tutto, dando così inizio a una vera e propria doppia vita con il solo e unico scopo di salvare la vita al figlio, purtroppo malato da tempo.

Si sa, l’amore per un figlio va oltre ogni altra cosa al mondo e vedremo Thony De La Rosa mettere in pratica proprio tale affermazione.

Il cast di The Cleaning Lady

La nuova serie crime drama ha un cast ricchissimo: vediamolo insieme.

Èlodie Yung sarà la protagonista, Thony De La Rosa

Adan Canto sarà Arman Morales

Eva De Dominici sarà Nadia Morales (vi ricordate Tamara ne Il mondo di Patty?)

Oliver Hudson sarà Garrett Miller

Liza Weil sarà Katherine Russo (volto noto nella serie televisiva Una mamma per amica, in cui la Weil intepreta Paris, l’amica di Rori Gilmore)

Martha Millan sarà Fiona De La Rosa

Shiva Negar sarà Isabel Barsamian

Sebastien LaSalle sarà Luca

Sean Lew sarà Chris

Valentino LaSalle sarà Luca De La Rosa

Ivan Shaw sarà Marco De La Rosa

Navid Negahban sarà Hayak Barsamian

Faith Bryant sarà Jaz, la figlia di Fiona

Dove vedere The Cleaning Lady

La serie crime drama ideata da Miranda Kwok andrà in onda su Italia 1 a partire da lunedì 4 luglio 2022 ogni lunedì sera, ma sarà disponibile anche su Mediaset Infinity sia in diretta, sia a messa in onda completata.

Ci sarà anche una seconda stagione di The Cleaning Lady?

Forse ancora è troppo presto per ufficializzare il tutto, ma sappiamo che ad aprile 2022 Fox avrebbe rinnovato la serie televisiva per una seconda stagione. Quest’ultima, infatti, sarebbe attesa in prima visione negli Stati Uniti su Fox dal 19 settembre 2022.

Pare che il successo di The Cleaning Lady sia stato talmente grande da assicurarle una seconda stagione ricca di emozioni e avventure. Ora non ci resta che aspettare di sapere quando arriverà anche in Italia.

Per il momento, però, godiamoci la visione della prima stagione che, sicuramente, ci farà innamorare.