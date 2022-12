Diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, The Bad Guy è la nuova serie-tv distribuita da Amazon Prime Video dall’8 dicembre 2022.

Con focus dedicato alla mafia nella maniera più assoluta, The Bad Guy attira l’attenzione per la sua completa originalità: scopriamo insieme i volti del cast.

The Bad Guy: il cast della nuova serie Prime Video

Il catalogo di Amazon Prime Video si è arricchito di un nuovo titolo: The Bad Guy, disponibile in piattaforma dall’8 dicembre 2022, vanta un cast eccezionale. Tra gli attori e le attrici che hanno preso parte al nuovo progetto, troviamo:

Luigi Lo Cascio: Nino Scotellaro;

Claudia Pandolfi : Luvi Bray;

: Luvi Bray; Selene Caramazza: Leonarda Scotellaro;

Alessandro Lui: Matteo Boccanera;

Fabrizio Ferracane: Cataldo Silvio Maria;

Vincenzo Pirrotta: Salvatore Tracina;

Giulia Maenza: Teresa Suro;

Souleymane Seye Ndiaye: Lumumba;

Ivano Calafato: Enzuccio;

Antonio Catania: Mariano Suro;

Alessio Ciria: Manfredi Zerro;

Domenico Mignemi: Giuseppe Perchia;

Francesco Zenzola: Nicola Pizzilli;

Antonio Zavatteri: Gianfranco Costardello;

Vittorio Magazzù Tamburello: Domenico Cuore;

Guia Jelo: Giusy Corifena;

Anastasia Doaga: Katerina;

Vincenzo Alfieri: Mirko Carlini;

Marco Marelli: Paolo Bray;

Ivan Giambirtone: Emanuele Grongo;

Barbara Tabita: Priscilla Suro;

Natale Russo: Lino Donzella;

Mario Pupella: Onofrio Dragonetto;

Toni Pandolfo: Egidio Sciarrano

Per chi non ne fosse a conoscenza, inoltre, Colapesce Dimartino hanno firmato il singolo Cose da Pazzi e il jingle Wowterworld, entrambi facenti parte della colonna sonora della serie-tv.

La prima stagione di The Bad Guy è distribuita da Amazon Prime Video ed è stata presentata al quarantesimo Torino Film Festival.

Di che cosa parla The Bad Guy?

Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio) è un magistrato dalla personalità fredda e austera, impegnato da sempre nella lotta contro la mafia. In particolare, ha un obiettivo specifico: riuscire a catturare il boss latitante Mariano Suro, colpevole di avere compiuto più di 200 omicidi. Scotellaro ha un rapporto abbastanza conflittuale sia con la moglie Luvi Bray, avvocata e figlia di un giudice ucciso da Cosa Nostra (Claudia Pandolfi), sia con la sorella Leonarda, carabiniere.

La vita del protagonista prenderà una piega del tutto inaspettata quando lo stesso boss Suro lo ingannerà e lo farà accusare ingiustamente per essere colluso con Cosa Nostra (e con Suro stesso). L’inganno gli costerà una condanna di ben quindici anni di carcere.

Dopo la condanna Scotellaro decide di organizzare un piano vendicativo, diventando proprio quel “Bad Guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Tornerà in Sicilia con una nuova identità e farà di tutto per catturare l’uomo che gli ha rovinato la vita.

Dove vedere The Bad Guy

La serie diretta da Fontana e Stasi è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video a partire dall’8 dicembre 2022.

Per potere accedere al contenuto (e a tutto il catalogo del sito), gli utenti dovranno essere iscritti al servizio Prime di Amazon, lo stesso che consente di non pagare le spese di spedizione degli ordini e che, in più, offre la grande possibilità di usufruire dei numerosi contenuti video presenti. Iscriversi è semplice e veloce; eventualmente, è possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, ma attenzione a ricordare che, di anno in anno, si rinnoverà in modo automatico.