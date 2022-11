Sbagliata Ascendente Leone è il docufilm su Emma Marrone, appena uscito su Prime Video. Le riprese sono durate 2 anni e mezzo, durante i quali le telecamere hanno seguito la cantante.

Sbagliata Ascendente Leone: il docufilm di Emma Marrone

A partire da martedì 29 novembre, Sbagliata Ascendente Leone, il docufilm dedicato ad Emma Marrone, è disponibile su Amazon Prime Video.

Il prodotto è dedicato alla vita e alla carriera della cantante, che sarà una perfetta protagonista. Lei stessa è stata la promotrice del progetto, curato dal punto di vista della regia da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra. I due sono anche gli sceneggiatori del docufilm, che hanno lavorato al fianco di Federico Giunta. Il film è prodotto dalla Lotus Production, appartenente alla società Leone Film Group. È molto tempo che Amazon Prime Video lavora a Sbagliata Ascendente Leone.

Le riprese sono andate avanti in gran segreto per oltre due anni e mezzo. Le telecamere hanno seguito l’artista in alcuni dei momenti più importanti della sua storia recente, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale.

Sbagliata Ascendente Leone: il racconto di Emma

Emma Marrone ha voluto moltissimo questo progetto. Con Sbagliata Ascendente Leone ha intenzione di raccontarsi completamente, senza filtri, in modo profondo e ricco di verità.

La cantante è sempre stata particolarmente trasparente nei confronti dei suoi fan ed è tra le artiste più grintose del panorama musicale italiano, sia sul palco e davanti alle telecamere che nella sua vita privata. Questo progetto mette in risalto quelli che sono sempre stati i punti forti della cantante, come il suo grande talento, la sua grande passione e la sua grande determinazione. Questo docufilm vuole essere un ritratto completo e onesto di Emma, per cui non mancheranno neanche le sue fragilità e i suoi momenti di insicurezza. Emma Marrone è diventata famosa nel 2009, quando ha partecipato alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha vinto il talent e ha subito inciso il suo primo EP, che ha intitolato Oltre, ottenendo un certificato di triplo disco di platino. Nel 2011 ha debuttato al Festival di Sanremo, dove si è classificata in seconda posizione insieme ai Modà, con il loro brano Arriverà. Il suo ultimo album è Fortuna, che risale al 2019. Il prossimo anno è prevista l’uscita di un nuovo album.

Sbagliata Ascendente Leone: le dichiarazioni della cantante

Amazon Prime Video, recentemente, ha rilasciato il trailer di Sbagliata Ascendente Leone. Una breve clip di presentazione, in cui Emma Marrone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul docufilm. “Credo sia arrivato il momento di svelare qualcosa in più. Mi piace ritornare giù in paese, dalla mia famiglia. Qui si azzera tutto e io sono semplicemente Emma (…). È vero che la vita è una serie di situazioni che vanno accettate. Accettare, però, non significa non reagire. Ho tirato fuori la rabbia, il coraggio e la forza per dimostrare che io potevo farcela. Tutto il resto è storia” ha dichiarato la cantante. Con questo nuovo progetto la piattaforma di streaming conferma il proprio interesse per le produzioni originali italiane dedicate ai cantanti. In passato è già stato rilasciato un docufilm su Tiziano Ferro, e più recentemente uno su Laura Pausini.