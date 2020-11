Claudia Pandolfi sa adattarsi tanto al piccolo quanto al grande schermo. Interpretando ruoli diversi tra loro si ritrova a collaborare spesso con tanti attori tra cui Claudio Santamaria o Giuseppe Fiorello nel progetto “Gli orologi del diavolo”.

Chi è Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi, all’anagrafe Claudia Sabina Eleonora Pandolfi (Roma, 17 novembre 1974), è un’attrice italiana. Da giovane pensava sarebbe diventata un’insegnante di ginnastica artistica, sport che ha praticato per anni. Ha invece poi intrapreso la strada della recitazione insieme alla sorella, con cui ha recitato anche in “Ovosodo”. Oltre ai rapporti già consolidati ha diviso il set anche con persone che sono diventate negli anni molto importanti, come la cara amica Paola Cortellesi.

In amore il percorso non è stato privo di alti e bassi. Nel 1999 si sposa per pochissimo tempo con Massimiliano Virgili che lascia per Andrea Pezzi. Segue una relazione con Roberto Angelini con il quale ha un figlio nel 2006, fratello maggiore di Tito, avuto dal successivo rapporto con Marco Cocci.

I primi anni della carriera

Nel 1991 partecipa a Miss Italia dove viene notata dal regista Michele Placido che la sceglie per il suo film “Le amiche del cuore”. Partecipa poi alla miniserie televisiva “Amico mio” e al film “L’orso di peluche” nel 1994.

Debutta a teatro l’anno successivo con “Io e mia figlia” di Renato Giordano e a “La voce del cuore”. Parallelamente accetta ruoli anche in tv come in “Il caso Redolfi” e il film legato alla serie “I grandi processi”.

Dopo la realizzazione di “Auguri Professore” e “Ovosodo” ottiene però il ruolo che la porta al vero successo: Alice Solari in “Un medico in famiglia” in onda su Rai 1.

Interpreta il ruolo per diverse stagioni interpretando parallelamente Giulia Corsi in “Distretto di Polizia”. Nel 2007 è protagonista insieme a Raul Bova nell miniserie “Nassiriya – Per non dimenticare” e nel 2008 nella serie “I liceali”.

Il successo consolidato al cinema e in tv

Torna sul grande schermo nel 2009 con il film “Due partite” di Enzo Monteleone e con “Cosmonauta” di Susanna Nicchiarelli e Sergio Rubini. L’anno successivo prende parte al progetto di Lucio Pellegrini “Figli delle stelle” e di Emiliano Corapi “Sulla strada di casa”.

Dopo aver proseguito con le nuove stagioni delle serie in cui ha il suo ruolo fisso partecipa nel 2012 alla fiction “Il tredicesimo apostolo – Il prescelto” in cui interpreta una psicologa. Viene scelta invece come protagonista prima nel 2015 per la fiction “È arrivata la felicità” a fianco di Claudio Santamaria e l’anno successivo per “Romanzo siciliano” con Fabrizio Bentivoglio.

Nel 2018 viene scelta per la serie Netflix “Baby” in cui interpreta l’insegnante di educazione fisica del liceo in cui si svolgono le vicende.