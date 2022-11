Titoli Prime Video in uscita a dicembre 2022

Dicembre sta per arrivare e Prime Video è pronta ad aggiornare il suo catalogo, con tante nuove uscite, tra film, serie tv, anime, documentari e show da non perdere. Sarà un mese ricco di sorprese.

Prime Video: serie tv, show e anime in uscita a dicembre 2022

È stato un 2022 ricco di grandi uscite per Prime Video, con una programmazione davvero ricca per i suoi clienti. Dicembre è ormai alle porte e per salutare questo anno incredibile la piattaforma è pronta a far uscire tanti nuovi titoli molto apprezzati dal pubblico, assolutamente da non perdere. Nel mese di dicembre usciranno diverse serie tv, show e anime davvero molto attesi dal pubblico, che renderanno il catalogo di Prime Video ancora più ricco di scelte e di titoli nuovi da vedere.

A dicembre usciranno diversi show e serie tv che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico. Impossibile non citare l’attesissimo speciale di Natale di LOL: chi ride è fuori e la nuova stagione di Jack Ryan. Entrambi sono molto attesi dal pubblico, che non vede l’ora di vederli. Per accedere al catalogo di Prime Video e godersi la lista delle novità di dicembre bisogna sottoscrivere un abbonamento, con 30 giorni gratuiti per tutti i nuovi iscritti.

I titoli in uscita a dicembre, per quanto riguarda show e serie tv, sono:

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori : questo attesissimo e divertentissimo speciale di Natale di Lol: chi ride è fuori, il comedy show di grande successo Amazon Original, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 19 dicembre;

: questo attesissimo e divertentissimo speciale di Natale di Lol: chi ride è fuori, il comedy show di grande successo Amazon Original, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 19 dicembre; Jack Ryan – La terza stagione : la terza attesissima stagione di Jack Ryan, la serie Amazon Original di genere azione spionaggio, che vede John Krasinski nei panni del protagonista, sarà disponibile a partire dal 21 dicembre;

: la terza attesissima stagione di Jack Ryan, la serie Amazon Original di genere azione spionaggio, che vede John Krasinski nei panni del protagonista, sarà disponibile a partire dal 21 dicembre; LOL: Last One Laughing Mexico: il divertente show, direttamente dal Messico, sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 16 dicembre;

Presto verranno svelati altri titoli di serie tv, show e anime che usciranno nel mese di dicembre. Ricordiamo che il catalogo è in continuo aggiornamento.

Prime Video: film e documentari in uscita a dicembre

Le tante novità che arriveranno nel catalogo di Prime video nel mese di dicembre riguardano anche diversi film e documentari. Tra i più attesi troviamo senza dubbio Improvvisamente Natale e Your Christmas or Mine? Ecco la lista di titoli che uscirà il prossimo mese, tutti da non perdere:

Improvvisamente Natale : un film divertente e adatto all’atmosfera natalizia, con un protagonista d’eccezione, Diego Abatantuono. Il film natalizio sarà disponibile sulla piattaforma a partire da giovedì 1 dicembre;

: un film divertente e adatto all’atmosfera natalizia, con un protagonista d’eccezione, Diego Abatantuono. Il film natalizio sarà disponibile sulla piattaforma a partire da giovedì 1 dicembre; Your Christmas or Mine? : il nuovo commovente film Amazon Original, molto atteso dal pubblico, con Isa Butterfield, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 2 dicembre;

: il nuovo commovente film Amazon Original, molto atteso dal pubblico, con Isa Butterfield, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 2 dicembre; Nanny : questo film originale di genere horror psicologico, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 16 dicembre;

: questo film originale di genere horror psicologico, sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 16 dicembre; Wildcat: il film racconta la storia di un giovane veterano nel suo viaggio in Amazzonia e sarà disponibile sulla piattaforma a partire da venerdì 30 dicembre.

Il catalogo di dicembre potrebbe aggiornarsi ulteriormente e presentare nuovi film e documentari.