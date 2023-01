That 90s Show su Netflix: il cast

That 90s Show è l’attesissimo sequel di That 70s Show e sta per uscire su Netflix, con personaggi storici e new entry.

That 90s Show è l’attesissimo sequel di That 70s Show e sta per uscire su Netflix. Tra storici personaggi della serie e new entry, ci aspettano dieci episodi tutti da scoprire con grande entusiasmo, tra nuove avventure e grandi risate.

That 90s Show arriva su Netflix

Il momento tanto atteso è quasi arrivato. That 90s Show è pronto a debuttare su Netflix nella data del 19 gennaio 2023. Sarà disponibile sulla piattaforma streaming, che ospiterà questo sequel molto atteso di That 70s Show, che ha già conquistato il pubblico. Il ritorno del cast nella nuova serie è un elemento in più che terrà sicuramente i telespettatori incollati al piccolo schermo. Ci saranno moltissime nuove avventure e tantissimi colpi di scena, con momenti di grande divertimento e tutte quelle emozioni scatenate dalle storie dei protagonisti e dal viaggio nei meravigliosi anni Novanta, che sono da sempre particolarmente amati.

Al centro dei video diffusi ci sono i racconti di Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, gli interpreti di Kitty e Red Forman, che saranno presenti nel cast di questo sequel. Per capire cosa racconta la serie basta leggere la sinossi di Netflix.

“Corre l’anno 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di un po’ di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa… la vivace e ribelle Gwen.

Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui l’adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l’affascinante Jay, Leia scopre che l’avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima. Entusiasta di potersi reinventare, convince i genitori a farla restare tutta l’estate. Con un seminterrato di nuovo pieno di adolescenti, Kitty è lieta che casa Forman sia diventata il rifugio di una nuova generazione, mentre Red… beh, rimane il vecchio Red” si legge nella sinossi.

That 90s Show su Netflix: il cast

Oltre a Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, nella serie i telespettatori potranno rivedere Topher Grace, nei panni di Eric Forman, Laura Prepon, nei panni di Donna Pinciotti, Mila Kunis, che interpreta Jackie Burkhart, Ashton Kutcher, che interpreta Michael Kelso, Wilmer Valderrama, che sarà Fez, Don Stark, che sarà Bob Pinciotti, e Tommy Chong, che interpreta Leo. Le new entry sono Callie Haverda, che interpreterà Leia Forman, Ashley Aufderheide, che interpreterà Gwen, Male Coronel, che sarà Jay, Maxwell Acee Donovan, che sarà Nate, Reyn Doi, che sarà Ozzie, e Sam Morelos, che avrà il ruolo di Nikki. That 90s Show è stata creata da Gregg Mettler, sceneggiatore di That 70s Show e in questo caso showrunner, da Bonnie e Terry Turner, creatori dell’originale, e dalla figlia Lindsay Turner. Tutti e quattro sono anche produttori esecutivi della sitcom insieme a Rupp, Smith e Marcy Carsey e Tom Werner, con la loro Carsey-Werner Company, che ha prodotto anche il primo capitolo.