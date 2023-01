Wilmer Valderrama è un attore e cantante che vedremo nel cast di That 90s Show. Ha una carriera ricca di successi e nel suo percorso ha avuto numerosissime storie d’amore, tra cui quella con Demi Lovato.

Wilmer Valderrama: chi è?

Wilmer Valderrama è un attore, cantante, personaggio televisivo e produttore americano, conosciuto per la parte di Fez nella sitcom That 70s Show, che rivedremo anche nel sequel That 90s Show, e per il ruolo di Carlos Madrigal nella serie horror americana From Dusk Till Dawn.

L’attore è nato a Miami, in Florida, il 30 gennaio 1980, figlio di Sobeida e Balbino A. Valderrama, proprietario di una società di noleggio di attrezzature agricole. All’età di 3 anni lui e i suoi genitori sono andati in Venezuela, per poi tornare negli Stati Uniti, insieme ai tre fratelli Cristiano, Marilyn e Stephanie. Wilmer ha frequentato la William Howard Taft Charter High School. Ha un’etnia mista colombiano-venezuelana e possiede la nazionalità americana.

Ha sempre avuto una grande passione per la recitazione, che lo ha spinto ad intraprendere questo percorso.

Wilmer Valderrama: la carriera

Wilmer Valderrama ha iniziato a recitare in molti spettacoli, come Sogno di una notte di mezza estate e Rumors. La prima esibizione professionale è stata uno spot pubblicitario in spagnolo della Pacific Bell. Su suggerimento dell’insegnante di recitazione, ha trovato un agente ed è stato scelto per la miniserie della CBS Four Corner e per Ombra Mokomba su Disney Channel, poi ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Summer Catch.

Dal 1998 al 2006 è stato Fez in That 70s Show ed era ancora un liceale quando è stato girato l’episodio pilota. Nel film Party Monster, del 2003, ha interpretato Dj Keoki e dal 2006 al 2007 ha prodotto la serie di MTV Yo Momma, per poi apparire tre volte su Punk’d, ospitato dal collega Ashton Kutcher, che faceva anche lui parte del cast di That 70s Show. L’attore è apparso nell’opera teatrale adattamento del film Drunks e ha recitato nella lettura unica di Sunset Boulevard dell’Actor’s Fund of America, poi ha girato il cortometraggio La torcedura ed è apparso in The Darwin Awards. Ha doppiato Rodrigo in Really Big Movie e ha interpretato Manny nella serie Handy Manny di Disney Channel. Ha avuto anche il ruolo da protagonista in El Muerto, film di Brian Cox, basato sul fumetto di Javier Hernandez, e ha lanciato il marchio di moda maschile Calavena. Ha poi recitato nella serie Wizards of Waverly Place di Disney Channel ed è apparso in tre episodi di Royal Pains e nel video musicale del gruppo Nomads. Wilmer ha vinto un ALMA Award per Outstanding Social Activism ed nel 2013 è entrato nel cast di From Dusk Till Dawns: The Series. Ha partecipato anche a NCIS e ora lo vedremo in That 90s Show.

Wilmer Valderrama: le storie d’amore

Valderrama ha frequentato molte donne famose. La sua prima fidanzata famosa è stata Ariana Richards, la bambina di Jurassic Park, quando aveva 17 anni. Poi ha frequentato Mila Kunis durante le riprese di That 70s Show. Nel 1992 girava voce che Wilmer frequentasse Jennifer Love Hewitt, mentre nel 2000 ha avuto una relazione con Majandra Delfino, che è durata un anno. Dal 2001 al 2002 ha frequentato Mandy Moor e nel 2004 è uscito con Mischa Barton, star di The Oc. Secondo alcune voci avrebbe avuto anche una relazione con Lidsay Lohan e con Avril Lavigne. La storia d’amore più famosa è quella con Demi Lovato. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, ma avevano una relazione a fasi alterne. Dopo essersi lasciati, si sono avvicinati quando la Lovato è stata ricoverata. Lui è stato molto presente ma la relazione si è conclusa. Nel 2021 ha avuto una figlia dalla fidanzata Amanda Pacheco.