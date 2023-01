Mila Kunis è un’attrice di grande successo, che presto vedremo nel sequel di That 70s Show. L’attrice è sentimentalmente legata al suo collega Ashton Kutcher.

Mila Kunis: chi è?

Mila Kunis è nata il 14 agosto 1983 a Černivci, in Ucraina. Ha un fratello maggiore, Michael, e i suoi genitori, di credo ebraico, si chiamano Mark, ingegnere meccanico, e Elvira, insegnante di fisica.

Nel 1991 sono emigrati negli Stati Uniti, a Los Angeles. Nel 1992 ha iniziato gli studi alla Beverly Hills Studios, dove ha poi incontrato il suo agente. La fama arriva all’età di 14 anni, quando è entrata nel cast di That 70s Show. Dopo una serie di film come Non mi scaricare, nel 2010 arriva il ruolo ne Il cigno nero, insieme a Natalie Portman, grazie al quale ha vinto il Premio Marcello Mastroianni al 67° Festival del cinema di Venezia.

L’anno successivo è tornata con la commedia Amici di Letto. Nel 2012 è diventata testimonial per Dior ed è entrata nel cast di Ted e l’anno seguente ha preso parte a Il grande e potente Oz con James Franco, Rachel Weisz e Michelle Williams. Nel 2014 ha affiancato Robin Williams in uno dei suoi ultimi film, ovvero 90 minuti a New York. Oggi Mila Kunis è una delle attrici più amate, per il suo talento e per la sua bellezza.

I fan amano soprattutto i suoi occhi, uno marrone e uno verde.

Mila Kunis: la vita privata

Ashton Kutcher e Mila Kunis si sono conosciuti sul set di That 70s Show, in cui interpretavano una coppia di innamorati. Le loro strade hanno poi preso direzioni diverse. Lei dal 2002 al 2011 ha avuto una reazione con Macaulay Culkin, mentre lui ha sposato Demi Moore. Mila e Ashton si sono incontrati di nuovo nel 2012, hanno iniziato a frequentarsi e nel 2015 si sono sposati a Hollywood. La coppia ha avuto due figli, Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood. Non ci sono moltissime informazioni sulla sua vita privata, ma secondo quanto riportato dal sito The Insider, Mila sarebbe una grande fan della saga di Star Trek. Ha sempre dichiarato di aver avuto un’infanzia molto felice e che nonostante i genitori non fossero ricchi non le hanno mai fatto mancare niente. L’attrice non ha profili social.

Mila Kunis: la sua carriera

La carriera cinematografica di Mila Kunis ha avuto inizio con Tesoro, ci siamo ristretti anche noi. La sua filmografia comprende:

Get Over It (2001)

American Psycho 2 (2002)

Tom 51 (2005)

After Sex (2007)

Boot Camp (2007)

Max Payne (2008)

Extract (2009)

Codice: Genesi (2010)

Notte folle a Manhattan (2010)

Tar (2012)

Blood Ties (2013)

Third Person (2013)

Jupiter – Il destino dell’universo (2015)

Bad Moms (2016)

Bad Moms 2 (2017)

Il tuo ex non muore mai (2018)

I programmi televisivi a cui ha partecipato sono: