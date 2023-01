Topher Grace è un attore americano che vedremo presto nel sequel di That 70s Show, ovvero That 90s Show. Ha avuto una carriera ricca di successi ed è molto conosciuto. Scopriamo insieme la sua biografia e filmografia.

Topher Grace: chi è?

Topher Grace è un attore americano di successo, famoso per aver recitato in That 70s Show nel ruolo di Eric Foreman e in Spider-Man 3 come Eddie Brock / Venom.

È nato il 12 luglio 1978 a New York City, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha frequentato la Brewster Academy e due scuole superiori, la Darien High School e la Fay School, per poi entrare a far parte della University of Southern California. L’attrice Kate Bosworth è stata una sua compagna delle scuole medie e l’attrice Chloe Sevigny al liceo. Il padre Pay Grace ha lavorato come assistente del maestro di scuola alla New Canaan Country School.

Grace è cresciuto insieme alla sorella Jennifer a Darien. La moglie di Topher Grace, Ashley Hinshaw è un’attrice e modella americana. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2014 e si sono fidanzati nel 2015. Si sono sposati con una meravigliosa cerimonia a Santa Barbara il 29 maggio 2016. Dalla loro unione è nata una figlia, Mabel Jane Grace, il 1° novembre 2017. Il secondo figlio è nato nel 2021.

Topher Grace: la carriera

Topher Grace ha iniziato la carriera di attore dopo il liceo.

È stato scelto come Eric Forman in That 70s Show della Fox, che ha debuttato nel 1998, interpretando il ruolo fino alla settima stagione. Lo rivedremo presto nel sequel That 90s Show. Ha avuto un cameo come se stesso in Ocean’s Eleven e Ocean’s Twelve. È entrato nel cast del film Mona Lisa Smile, per poi avere il ruolo principale in Win a Date with Tad Hamilton. Nel 2004 ha vinto il premio del National Board of Review per Breakthrough Performance Actor per il suo lavoro in Good Company e P.S. nel 2007 ha interpretato Eddie Brock / Venom in Spider-Man 3, dopo essere stato a lungo un fan dei fumetti. Nel 2010 ha interpretato il personaggio di Edwin in Predators e nel 2011 è apparso in Take Me Home Tonight, per poi recitare accanto a Richard Gere nel thriller di spionaggio The Double. Nel 2012 ha recitato nel film The Beauty Inside con Mary Elizabeth Winstead e Matthew Gray Gubler, vincendo il Daytime Emmy Award. Nel 2014 ha recitato nel thriller The Calling, con Susan Sarandon ed è apparso in Interstellar con un ruolo secondario. Nel 2013 è entrato nel cast di People in New Jersey con Sarah Silverman, per poi recitare in American Ultra con Jesse Eisenberg e Kristen Stewart. Ha recitato anche in Truth, con Robert Redford e Cate Blanchett. Nel 2018 è entrato a far parte del thriller soprannaturale Delirium. Presto vedremo l’attore nel tanto atteso sequel di That 70s Show, che è stato intitolato That 90s Show. Una sitcom particolarmente attesa, che uscirà presto su Netflix, in cui ritroverà il personaggio di Eric Forman.