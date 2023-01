Laura Prepon è una famosa e bellissima attrice che presto vedremo nella sitcom That 90s Show, sequel di That 70s Show.

Laura Prepon è una famosa e bellissima attrice che presto vedremo nella sitcom That 90s Show, sequel di That 70s Show. L’attrice è legata a Scientology e si è vociferato di una presunta relazione con Tom Cruise.

Laura Prepon: chi è?

Laura Prepon, conosciuta soprattutto per il ruolo di Alex Vause nella serie tv Orange is the New Black, è un’attrice, regista e modella, legata a Scientology.

Laura Helen Prepon è nata il 7 marzo 1980 a Watchung, nel New Jersey, con origini russe. Il padre Michael, chirurgo ortopedico, era di origini ebree moscovite. Ha anche origini inglesi, irlandesi e tedesche, da parte della mamma. Fin da quando era solo una bambina ha mostrato di avere un grande talento nella recitazione, tanto che nel 1996 ha chiesto e ottenuto da mamma Marjorie, di trasferirsi a New York per studiare teatro nella prestigiosa scuola Thomas’ Total.

Un anno dopo è entrata a far parte della sitcom That 70s Show. Presto la rivedremo nel sequel That 90s Show.

Laura Prepon: la carriera

Il ruolo di Donna Pinciotti nella fortunata serie That 70s Show è stato il primo di tanti ruoli di successo. Dopo le 8 stagioni della serie ha girato diversi episodi di October Road e ha preso parte ad una puntata di In Plain Sight – Protezione Testimoni. È apparsa anche in How I Met Your Mother, in Dr.

House e in Castle. Più durature le partecipazioni in Are You There, Chelsea? e in OITNB. In Orange is the New Black interpreta un’enigmatica spacciatrice di droga, ex fidanzata di Piper Chapman, interpretata da Taylor Schilling. Ha lavorato anche come modella, sfilando anche a Milano e Parigi, e ha girato vari film. Il primo nel 2001, Southlander. In seguito è apparsa in The Pornographer: A Love Story e ha interpretato la protagonista nel film Karla, film ispirato ad una storia vera. Karla era la moglie di Paul Bernardo e la coppia abusò di tre ragazze, prima di ucciderle. È entrata anche nel cast di Corsa con la morte, Una ragazza a Las Vegas, The Kitchen, La ragazza del treno e Hero. Nel 2011 ha debuttato come regista in Neighbros.

Laura Prepon: la vita privata

Laura Prepon è fidanzata con l’attore Ben Foster dal 2016 e nel 2017 sono diventati genitori di una bambina. Nel 2016 ha scritto insieme alla nutrizionista Elizabeth Troy un libro sulla sua esperienza personale di appassionata di alimentazione bio, dal titolo The Stash Plan. Fin da quando era piccola Laura Prepon ha combattuto contro il peso eccessivo ed è riuscita a vincere questa battaglia, prendendosi cura di se stessa. L’attrice, dal 1999, è molto vicina a Scientology, come lei stessa ha raccontato. Questa situazione ha alimentato le voci su un presunto flirt con Tom Cruise, protagonista di Top Gun e Mission Impossible. In realtà non esistono prove concrete di una presunta relazione tra i due, ma voci particolarmente vicine ai due hanno vagamente confermato che qualcosa c’è stato. Ovviamente non sono mai arrivate conferme da parte dei diretti interessati.