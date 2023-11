Scopriamo qualche dettaglio in più sui denari nelle tendenze collant 2023, se sono più gettonati quelli coprenti o quelli velati. In realtà per questo autunno-inverno potremmo vedere una pacifica convivenza tra i vari modelli.

Tendenze collant 2023, coprenti o velati? Parliamo di denari

L’autunno è ufficialmente arrivato ed è il momento di tirare fuori dai cassetti della biancheria a i tanto amati collant, indipendentemente dalle temperature attuali. In realtà, come riportato da Vanity Fair, decidere quando è arrivato il momento di indossare i collant è una questione altamente personale. Bisogna sottolineare che da qualche mese, con le nuove tendenze in corso, i collant sono stati nominati come vero e proprio capo di abbigliamento, non più come accessorio, diventando spesso anche il focus sell’otufit. La moda sta accorciando sempre di più gli orli, il blazer viene indossato come un vestito e i pantaloni sono così ridotti da assomigliare di più a degli slip. Molte donne escono di casa praticamente in mutande, più che altro le star, ma non rinunciano ai propri collant. Sarà realmente una stagione ottima per le vendite dei collant e la cosa buona del fatto che siano un capo di tendenza è che qualsiasi donna, con qualsiasi budget, può indossarli come, quando e dove vuole. La questione, però, è un’altra, ovvero è meglio puntare su quelle 100 denari a maglia grossa oppure sui 10 denari ultra sottili e velati?

Tendenze collant 2023: meglio velati o coprenti?

I collant velati sono tornati di moda, nonostante per diverse stagioni si sia preferita la gamba nuda rispetto ai 10 denari. Ora sono tornati ad essere un musthave e bisogna averne almeno qualche paio nel guardaroba, possibilmente in nylon e dal taglio a vita alta. Queste calze possono essere sfoggiate con micro short, bermuda o con la classica gonna a tubino, ricordando che il nero è sempre l’opzione più elegante. Se non siete appassionate di calze particolarmente sottili, meglio optare per i modelli coprenti 100 Den in lycra elasticizzata opaca. In questo caso, oltre al solito nero, si possono usare anche altre nuance, come il rosso intenso o il bianco. Le possibilità di stile con i collant sono davvero infinite, dipende soprattutto dall’ispirazione del momento e dai gusti personali. Le star in questo senso vengono incontro alle donne, mostrando diverse scelte e diversi abbinamenti particolarmente interessanti, da poter copiare. Alcune donne puntano di più su uno stile classico, scegliendo silhouette in semplice nylon nero, ma c’è anche chi preferisce puntare sul marrone in questa stagione e anche chi decide di osare, scegliendo colori più accesi, come il rosso. Sicuramente i collant sono uno di quegli accessori che non possono assolutamente mancare nel guardaroba durante la stagione fredda, indipendentemente dai dettagli che ogni donna sceglie per sentirsi maggiormente a proprio agio quando li indossa.

