Dal 2 maggio è disponibile in streaming su Prime Video il nuovo film “The idea of you” con protagonista la bellissima attrice statunitense Anne Hathaway. In occasione della première l’attrice ha sfoggiato un abito rosso davvero mozzafiato e un hair look stile anni ’60. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il look scelto dalla Hathaway.

Il beauty look di Anne Hathaway per il lancio di “The idea of you”

Anne Hathaway è una della attrici più famose e amate al mondo, protagonista di tantissimi film. Eccola ora con una nuova pellicola in uscita proprio oggi, 2 maggio 2024, su Prime Video. Il film, di genere romantico, si chiama “The idea of you” e la Hathaway è protagonista assieme a Nicholas Galitzine. Nel film l’attrice interpreta Solène, una madre single quarant’enne che si innamora del leader di una band che aveva visto sul palco del Coachella Festival e che è più giovane di lei, ma che farà scoprire alla donna parti di se stessa che non conosceva. In occasione della première a New York, l’attrice statunitense ha davvero conquistato tutti con un look davvero mozzafiato. Anne si è affidata a Donatella Versace e ha indossato un abito lungo di colore rosso senza spalline e con un grande spacco laterale. L’abito è stato creato su misura per lei. A completare il look un paio di scarpe a punta anch’esse di colore rosso e alcuni gioielli firmati Bulgari, di cui è testimonial. Ma oltre all’outfit ha colpito anche il beauty look scelto dalla Hathaway, che ha optato per un make up semplice e naturale, con un rossetto nude che metteva ancora più in risalto il suo sorriso. A colpire è stata però soprattutto l’acconciatura dell’attrice de “Il diavolo veste Prada“, che ha scelto di legare i suoi lunghi capelli castani in una coda di cavallo alta e vaporosa, con l’immancabile frangetta davanti. L’hair look scelto dalla Hathaway è inoltre perfetto per la primavera estate 2024, soprattutto nelle giornate più calde.

L’hair look di Anne Hathaway per il lancio di “The idea of you”

Come abbiamo appena visto, l’attrice statunitense Anne Hathaway ha conquistati tutti con il proprio look in occasione della première del suo nuovo film “The idea of you” che, vi ricordo, potete vedere su Prime Video a partire da oggi, 2 maggio 2024. Oltre alla scelta dell’outfit e del make up, è stato l’hair look dell’attrice ha stupire tutti, una coda alta stile anni Sessanta, realizzata, in questo caso, dall’hairstylist Orlando Pita. La coda alta e vaporosa rende ancora più seducente il look della Hathaway, caratterizzato anche dalla iconica frangetta. Questo hair look si appresta a essere uno dei più copiati in queste stagioni calde, proprio perché, oltre a “salvare” dal caldo stesso, è anche super cool e super sexy, e perfetto per tante occasioni diverse.

