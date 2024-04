Michelle Hunziker ha indossato un abito a sirena davvero super scintillante. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quanto costa questo abito.

Abito a sirena, quello di Michelle Hunziker è sparkling: il prezzo

La showgirl svizzera Michelle Hunziker si è recata a Zurigo per ricevere un premio per la sua carriera e, per l’occasione, ha indossato un abito a sirena super chic e super scintillante. Il vestito a sirena indossato dalla conduttrice è firmato Giorgio Armani ed è arricchito da una pioggia di cristalli di due diversi colori che lo rendono sparkling. Il vestito è aderente e perfetto per chi ha il fisico di Michelle ed è anche caratterizzato da una arricciatura sul punto vita. Il prezzo di questo long dress a sirena è di 5.900 euro. Sul suo profilo ufficiale di Instagram la Hunziker ha pubblicato una serie di foto con indosso questo meraviglioso abito che è risultato essere davvero la scelta perfetta. Non è la prima volta che la conduttrice televisiva svizzera indossa un abito firmato Armani anzi, durante il suo programma “Michelle and Friends“, più volte la showgirl ha indossato creazioni firmate dalla Maison italiana. L’abito a sirena, come quello indossato dalla conduttrice svizzera, è un abito super elegante e perfetto da indossare per un evento speciale o una cena romantica. Negli ultimi anni i modelli a sirena stanno tornando prepotentemente di moda quindi guai a non averne almeno uno nel proprio armadio!

Michelle Hunziker a Zurigo con l’abito a sirena

Come abbiamo appena visto, Michelle Hunziker si è recata in Svizzera, il suo Paese natale, e più precisamente a Zurigo per ritirate un premio per la sua carriera. Per questa occasione così speciale, la bella conduttrice televisiva ha scelto di indossare un meraviglioso abito a sirena super scintillante perché caratterizzato da una cascata di cristalli, firmato Giorgio Armani. Michelle ha voluto condividere questo momento con i suoi follower pubblicando diverse foto della serata sul suo profilo ufficiale di Instagram e aggiungendo le seguenti parole come didascalia: “Il premio alla gioia che mi è stato conferito oggi in Svizzera, ha un significato molto profondo per me. Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata quella di portare un pò di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno. Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al pubblico, quelli li gestisco nel privato come deve essere.” Infine Michelle ha detto di sentirsi piena di gratitudine per essere stata premiata nel suo Paese di origine per la sua carriera all’estero.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Camicia a righe, quanto costa quella di Charlene di Monaco perfetta per la Primavera 2024? Il prezzo

Fuorisalone, Chiara Ferragni spiazza tutti: l’outfit scomposto è super cool